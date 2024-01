EU ataca otro emplazamiento hutí en Yemen

Washington.- El ejército de Estados Unidos atacó el sábado otro emplazamiento en Yemen en una zona controlada por los hutíes, el cual —según las fuerzas armadas estadounidenses— ponía en peligro a los buques comerciales en el mar Rojo.

Ello de acuerdo con dos funcionarios de Estados Unidos que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir una operación que aún no se había anunciado públicamente.

Periodistas de la AP en Saná, la capital de Yemen, escucharon una fuerte explosión.

El viernes, diversos ataques de Estados Unidos y Reino Unido alcanzaron 28 localidades y más de 60 objetivos. Washington determinó que la ubicación atacada el sábado, un sitio de radar, aún representaba una amenaza para el tráfico marítimo, dijo un funcionario.

El presidente Joe Biden había advertido el viernes que los hutíes podrían ser objeto de más bombardeos.

El más reciente se llevó a cabo después de que la Armada de Estados Unidos advirtió el viernes a los navíos de bandera estadounidense que evitaran pasar por áreas cercanas a Yemen en el mar Rojo y el golfo de Adén durante las próximas 72 horas.

Los hutíes de Yemen prometieron tomar represalias por los ataques encabezados por las fuerzas estadounidenses, lo que eleva aún más las posibilidades de que se desate un conflicto de mayor envergadura en una región afectada por la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Funcionarios militares estadounidenses y de la Casa Blanca dijeron que preveían que los hutíes intentarán contraatacar.

El bombardeo liderado por Estados Unidos —lanzado en respuesta a recientes ataques con drones y misiles a navíos comerciales en la crucial ruta marítima del mar Rojo— mató a por lo menos cinco personas y causó heridas a otras seis, indicaron los hutíes.