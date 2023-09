EU anunciaría la primera oficina federal contra la violencia armada

Washington.- El presidente Biden está creando por primera vez una oficina federal para la prevención de la violencia con las armas, de acuerdo a dos personas que tienen conocimiento de sus planes.

La oficina coordinará los esfuerzos en todo el gobierno federal y ofrecerá ayuda y asesoría a los estados que tienen problemas con un incremento de la violencia con las armas, mientras toma el liderazgo para la implementación de una legislación bipartidista sobre armas que promulgó el año pasado.

PUBLICIDAD

Tentativamente, los planes de Biden de anunciar la nueva estrategia será en un evento que se efectuará este viernes en la Casa Blanca, comentaron las personas, quienes tienen directo conocimiento de los planes y hablaron con The Associated Press manteniendo el anonimato porque no están autorizadas para discutirlo públicamente.

La oficina dará cumplimiento a una demanda clave de los activistas que están a favor de la seguridad con las armas y que se unieron en una coalición para apoyar al presidente Biden en el 2024, y se trata de un esfuerzo de la Casa Blanca para mantener el tema al centro y al frente, mientras el presidente empuja una prohibición de las llamadas “armas de asalto” y urge al Congreso para que actúe.

“La creación de la Oficina de Prevención de la Violencia con las Armas en la Casa Blanca será un punto de inflexión sobre la manera en que nuestro gobierno federal responde a una epidemia que ha plagado cada estado y comunidad en Estados Unidos”, comentó Kris Brown, presidente del Grupo Brady de seguridad con las armas, que ha defendido la creación de esa oficina desde el 2020.

“Solucionar esta epidemia requerirá de una completa estrategia del gobierno y esta nueva oficina podría asegurarle al poder ejecutivo que está enfocado y coordinado en soluciones probadas que salvarán vidas”.

Greg Jackson, director ejecutivo del Fondo de Justicia y Acción de la Comunidad y Rob Wilcox de Cada Ciudad a favor de la Seguridad con las Armas, esperan ocupar puestos en la recién creada oficina, que la secretaria del staff de la Casa Blanca supervisará, según dijeron las personas.

“Hay pocas personas a las que les importa mucho el trabajo de la prevención de la violencia con las armas tanto como al presidente Biden”, comentó el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, quien redactó la legislación junto con el representante demócrata Maxwell Frost de Florida, para crear esa oficina.

“Establecer una oficina en la Casa Blanca dedicada a esta lucha salvará miles de vidas y fortalecerá la implementación del gobierno federal del Decreto Bipartidista Comunidades Más Seguras”.

Las armas son el asesino número 1 de niños en Estados Unidos y hasta lo que va de este año, 220 niños menores de 11 años han muerto debido a las armas y 1 mil 48 de 12 a 17 años también han fallecido.

Hasta el 2020, la mortalidad de las armas de fuego en Estados Unidos para los menores de 19 años fue de 5.6 por cada 100 mil habitantes.

El siguiente país comparable es Canadá con 0.08 muertes por cada 100 mil habitantes.