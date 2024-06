Estrategia de Trump de negarlo todo podría perjudicarle en la sentencia

Washington.- Donald Trump ha tenido mucho que decir desde que la semana pasada fue condenado en un juicio por suplantación de identidad.

Ha afirmado que el caso estaba amañado, ha vinculado incorrectamente al presidente Joe Biden con la acusación estatal, ha llamado "canalla" al testigo estrella contra él y ha dicho que el juez era un "demonio" y "muy conflictivo".

Lo que no ha hecho es pronunciar ninguna variación de las palabras que más podrían beneficiarle a la hora de la sentencia el mes que viene: "Lo siento".

Es un tópico del sistema de justicia penal que se espera que los acusados que esperan un trato indulgente en la sentencia asuman la responsabilidad de sus acciones, incluso que expresen remordimiento. Pero eso va en contra de la negativa de Trump a reconocer cualquier delito, un tono que a menudo utiliza para mostrarse fuerte y presentarse como un luchador bajo un ataque incesante. Aunque la estrategia puede resonar entre sus partidarios políticos más leales, fracasó durante su juicio penal en Nueva York y podría complicar los esfuerzos de su equipo legal para evitar una sentencia dura.

"Creo que el hecho de que no tenga remordimientos -al contrario, sigue negando su culpabilidad- le va a perjudicar en la sentencia", dijo Jeffrey Cohen, profesor asociado de la Facultad de Derecho del Boston College y ex fiscal federal en Massachusetts. "Es una de las cosas que el juez realmente puede señalar que todo el mundo conoce -que él simplemente lo niega- y puede utilizarlo como una base sólida para su sentencia".

Trump será sentenciado el 11 de julio por el juez Juan M. Merchan, quien planteó la posibilidad de ir a la cárcel durante el juicio después de que el expresidente acumulara miles de dólares en multas por violar una orden de silencio. Ha sido el blanco de la implacable ira de Trump.

Los 34 delitos graves de falsificación de registros empresariales de los que se declaró culpable a Trump son cargos punibles con hasta cuatro años de cárcel. No está claro si los fiscales tienen la intención de solicitar el encarcelamiento -el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, esquivó una pregunta al respecto el jueves- o si Merchan le condenaría entre rejas incluso si esa fuera la recomendación.

Como parte de una ofensiva más amplia e incoherente contra el caso, Trump ha tratado de restar importancia a cualquier preocupación sobre su sentencia, diciendo en una entrevista de "Fox & Friends Weekend" que se emitió el domingo que estaba "bien" con la perspectiva de encarcelamiento o confinamiento en casa.

"Vi a uno de mis abogados el otro día en televisión diciendo, 'oh, no, no quieres hacer eso'" a un ex presidente. "Le dije que no, que no suplicara nada. Así son las cosas".

Tendrá la opción de dirigirse al juez en su vista de sentencia, aunque no está obligado a hacerlo, y algunos expertos jurídicos han dicho que sería desaconsejable que hablara. No testificó en su propia defensa en el juicio, algo que más tarde sugirió que tenía que ver con la preocupación de que los fiscales trataran de pillarle en una falsedad trivial.

"Si se da la vuelta y culpa al tribunal, ataca a los fiscales, denuncia esto como una caza de brujas, miente... no deberías tener ningún recelo: Habrá consecuencias y debe haber consecuencias", dijo Jeremy Saland, ex asistente del fiscal de distrito en Manhattan.

Además, los constantes ataques de Trump a los fiscales, al juez y al sistema judicial y su agresiva estrategia en el juicio -negando rotundamente las acusaciones de una relación extramatrimonial de la actriz porno Stormy Daniels, así como su implicación en el posterior plan para comprar su silencio- harían que cualquier cambio de tono en su sentencia pareciera poco sincero.

"No veo ningún beneficio real de que hable en la sentencia porque incluso si dijera algo, está diciendo exactamente lo contrario fuera de la sala y el juez no es ajeno a eso", dijo Cohen.

Sin duda, hay muchos otros factores que podrían inclinarse en contra de una sentencia de prisión, a pesar de la aparente falta de arrepentimiento de Trump. Merchan podría llegar a la conclusión, por ejemplo, de que hay un fuerte interés social en no tener a un ex presidente, y potencialmente futuro, en la cárcel.

"A veces, como juez y fiscal, tienes que mirar el marcador proverbial y decir: 'Ya es suficiente'. Y ese marcador aquí es una marca permanente que se vería en el costado del ganado de una gran y gorda 'F' de delito grave", dijo Saland.

"Es mucho peor de lo que podría ser cualquier letra escarlata", añadió. "Y diga lo que diga, le dé la vuelta que le dé, pase un día en la cárcel o no, siempre será un delincuente convicto. Y punto".