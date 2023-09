Estrategia de huelga de UAW: generar tensión...y les funciona

Nueva York, Estados Unidos.- Cuando el United Auto Workers emplazó a huelga a las compañías automotrices de Detroit la semana pasada, el sindicato bautizó a su poco convencional plan de ataque como Stand Up Strike (Huelga de Pie), un homenaje al Sit-Down Strike (Huelga de Brazos Caídos) que transformó el movimiento laboral estadounidense hace casi un siglo. Pero las tácticas también hicieron eco de otra campaña innovadora con su propio nombre pegadizo.

Caos.

Esa fue la estrategia que desató la Asociación de Asistentes de Vuelo (AFA) en 1993, cuando dos docenas de empleados abandonaron repentinamente un total de siete vuelos de Alaska Airlines, demostrando cómo un número limitado de huelgas impredecibles podía ser más poderosa que un paro laboral masivo. La estrategia se basó en el elemento sorpresa y fue tan creativa como contraintuitiva.

Ahora el UAW está tirando su manual histórico a la basura y tomando una página del de la AFA.

En lugar del método tradicional de emplazar a huelga, una salida total en uno de los tres grandes fabricantes de automóviles, el UAW está apuntando selectivamente a plantas operadas por Ford Motor, General Motors y Stellantis sin mucha advertencia. Golpeó a tres instalaciones la semana pasada. Amplió las huelgas en GM y Stellantis el viernes a 38 centros de distribución de partes, librando a Ford de esta ronda debido al reciente progreso en las negociaciones contractuales. El UAW no dice cuándo ni dónde podría atacar a continuación.

Pero sus líderes han explicado por qué sólo un pequeño porcentaje de los trabajadores sindicalizados se están retirando en este momento. Shawn Fain, presidente del UAW, dijo a las filas que esta estrategia dará a los negociadores influencia y flexibilidad en la mesa de negociaciones con los Tres Grandes.

"El objetivo aquí es maximizar el daño a las empresas y al mismo tiempo minimizar el riesgo para los trabajadores", indicó Barry Eidlin, sociólogo de la Universidad McGill que estudia el movimiento sindical.

Ésa era también la teoría detrás de Caos, y no sólo fue eficaz sino también muy eficiente: las huelgas resultaron en un mejor arreglo con mayores salarios a pesar de que el 99% de los asistentes de vuelo de la unidad siguieron presentándose a trabajar.

La estrategia Stand Up Strike del UAW no se inspiró directamente en ningún evento en particular, pero está clara la influencia del Caos de la AFA.

Ambas buscan sembrar confusión, provocar conjeturas y paralizar sistemas interconectados. Ambas amplifican la incertidumbre. Y en realidad ambas requieren más confianza, organización y disciplina que un paro laboral típico porqu dependen del secreto y de líneas de comunicación claras. Cuando los miembros de un sindicato se preparan para una huelga, los líderes deben tener credibilidad para persuadirlos de que ir a trabajar es la decisión más inteligente. Se requiere orden para manejar el caos.

Pero esto es lo más valioso de la estrategia: ahorra dinero. El lento emplazamiento de la Stand Up Strike significa que la mayoría de los trabajadores todavía está en el trabajo, y el UAW puede aumentar la presión conservando al mismo tiempo su fodo de 825 millones de dólares para compensar a los empleados en huelga. El inconveniente de una huelga inmediata y total es que comenzar con una acción extrema agota los recursos y deja al sindicato poco espacio para escalar con base en la respuesta de la empresa.

"Definitivamente conocían las tácticas del Caos", dijo Sara Nelson, presidenta internacional de la AFA-CWA. "Tenemos mucho tiempo de estar compartiendo esto con otros sindicatos".

Las huelgas en sí son similares, aunque existen ligeras diferencias. Los asistentes de vuelo operan bajo la Ley de Trabajo Ferroviario, y los trabajadores automotrices se rigen por la Ley Nacional de Relaciones Laborales. Sólo el RLA protege el tipo de huelgas breves, sucesivas y repentinas utilizadas por la AFA, lo que ayuda a explicar por qué los miembros del UAW no hacen huelga y luego regresan inmediatamente al trabajo.

Pero sus filosofías estratégicas tienen suficiente en común que cuando llamé a Jerry Glass, consultor de aerolíneas desde hace mucho tiempo en cuestiones laborales, me dijo que estaba teniendo recuerdos de Caos.

"Fue lo primero que pensé", afirmó.

Nelson me dijo que las huelgas de Caos aumentan las probabilidades de éxito de un sindicato porque alteran el equilibrio de poder y colocan a los ejecutivos en una posición desconocida: no tienen idea de lo que vendrá a continuación.

"Y pierden la cabeza", me dijo Nelson. "Es muy interesante llevar a cabo una campaña del Caos y saber exactamente lo que está pasando. Es algo así como estar en medio de un tornado y ver cómo todo a tu alrededor gira fuera de control. Excepto que no te ves atrapado en ello".

Toda estrategia empresarial útil nace de la imaginación de alguien. Esta también nació de la desesperación de alguien.

Los asistentes de vuelo sólo han recurrido a Chaos una vez. Pero una vez fue suficiente.

La simple posibilidad de que pueda atormentar a las aerolíneas con más caos le proporciona al sindicato municiones en las disputas laborales hasta el día de hoy. Cuando los asistentes de vuelo están negociando, también hacen piquetes vistiendo chillantes camisas verdes deliberadamente feas de Caos, recordando a la gerencia que su aerolínea podría ser la próxima Alaska. Ésa es una de las cosas curiosas de esta estrategia: ni siquiera es necesario ejecutarla para que sea exitosa.

"Lo que hace que Caos sea efectiva es la amenaza de hacerla, en lugar de realmente hacerla", destacó Glass.

Funcionó en los aviones. Bien podría funcionar en las plantas.

Caos no es una estrategia que se aplique a todas las huelgas porque no todas las empresas son tan vulnerables a las perturbaciones como las aerolíneas. Si bien hacer huelga en algunos foros cinematográficos no paralizará a Hollywood, apuntar a unas cuantas fábricas puede mermar la línea de producción de Detroit. Y eso puede generar una ventaja negociadora para la parte en desventaja financiera.

Nada más pregúntele a David Borer. Ahora es el asesor general de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y su oficina no es el lugar más tranquilo del mundo porque hay señales de Caos en todas partes. En la pared hay un cartel que celebra la declaración de victoria de la AFA. En los estantes hay dos docenas de ediciones del libro responsable de esa victori.

"De hecho, colecciono Sun Tzu", señaló. "Yo tenía uno en ese momento. He estado coleccionando desde entonces".

Edición del artículo original THE WALL STREET JOURNAL