Estos son los números clave de la declaración fiscal de Trump

Nueva York.- Nuevas cifras que aparecen en un reporte del Comité de Recursos de la Cámara mostraron que Donald J. Trump pagó 1.1 millones de dólares de impuestos federales al ingreso en sus primeros tres años como presidente, y que no pagó impuestos en el 2020 cuando sus ingresos empezaron a disminuir. La fortuna de Trump cambió durante su presidencia, de acuerdo a las cifras del reporte, que incluye detalles de las declaraciones fiscales del ex presidente del 2015 al 2020. Dos años antes de que se convirtiera en presidente, Trump sufrió grandes pérdidas financieras, según muestran los registros. En sus primeros tres años como presidente, tuvo un ingreso bruto ajustado de 15.8 millones de dólares. Los pagos de impuestos de Trump, después de deducciones, se basaron en su ingreso que fue por encima de cero, así como también el impuesto mínimo alternativo de cuatro de seis años. El Impuesto Límite Alternativo limita las deducciones que de otra manera ayudaría a eliminar su carga fiscal. Él redujo sus adeudos fiscales con una mezcla de créditos fiscales que incluyeron incentivos y reembolsos a los dueños de empresas. Los registros detallados del reporte muestran pérdidas consistentes durante seis años, particularmente en el renglón de bienes inmuebles y otros negocios, una categoría que incluye pérdidas que se acumularon de años anteriores. Los ingresos que aparecen en números rojos en el 2015 son de 32 millones, 2016 de 32 millones, 2017 de 13 millones de dólares. En el 2018 tuvo resultados positivos por 24 millones y también en el 2019 por 4 millones, no así en el 2020, que tuvo pérdidas por 4.7 millones de dólares.