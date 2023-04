Estos son los líderes que respaldan a Trump

Estos son los líderes que han dado su respaldo al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras ser procesado por 34 cargos de los que se declaró no culpable.

Nayib Bukele (El Salvador)

El Presidente Nayib Bukele criticó el martes en su cuenta de Twitter al Gobierno estadounidense por el arresto de Trump, señalando que Estados Unidos no tenía capacidad de usar la “democracia” como política exterior.

“Piense lo que quiera sobre Trump y las razones por las que está siendo acusado. Pero imagínese si esto sucediera en cualquier otro país, donde un Gobierno arrestó al principal candidato de la Oposición”, dijo Bukele.

“La capacidad de Estados Unidos de usar la ‘democracia’ como política exterior se ha ido”.

AMLO (México)

Un día después del arresto de Trump, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no estar de acuerdo con el proceso legal que enfrenta el ex Mandatario estadounidense.

Al terminar su conferencia de prensa matutina, el Mandatario pidió no descalificar a nadie en el mundo.

“Reitero, refrendo, mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos electorales, por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al ex Presidente Trump. No estoy de acuerdo”, señaló AMLO.

“Es que yo ya lo padecí y que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo, Castillo en el Perú, lo que me hicieron a mí aquí, que me desaforaron porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la Presidencia, ese era el fondo de todo, que sea el pueblo el que decida y no hay que tenerle miedo al pueblo y tenerle confianza, pero no impedirle a nadie que participe y pueden decir es que legalmente si puede participar, si, allá si, aquí no”.

López Obrador aseguró que Trump, a pesar de que sí puede participar en las elecciones para 2024, está “expuesto a una campaña de desprestigio bajo la máxima de que la calumnia cuando no mancha, tizna”

“No sé si haya cometido delito, no me corresponde, me llama la atención que lo están acusando de algo que sucedió en el 2000 o en el 2006, no, no, no, no, 16 es cuando presentan la denuncia”, planteó.

Viktor Orban (Hungría)

El Primer Ministro de Hungría, Viktor Orban, tuiteó un mensaje de apoyo al ex Presidente Trump, istándolo a “seguir luchando” mientras enfrenta una acusación penal por hacer pagos secretos durante su campaña presidencial de 2016.

“¡Siga luchando, señor Presidente! Estamos contigo”, escribió Orban.

Orban buscaba un cuarto mandato consecutivo como Primer Ministro el año pasado, Trump lo elogió calificándolo como un “líder fuerte” que “realmente ama a su país” y elogió sus esfuerzos para acabar con la migración ilegal.