Estos son los candidatos en algunas de las contiendas más reñidas de EU

Washington.- Stacey Abrams, demócrata que se postula para gobernadora en Georgia, Mehmet Oz, republicano que se postula en la carrera por el Senado de Pensilvania, J.D. Vance, republicano que se postula para el Senado en Ohio, y el gobernador Ron DeSantis, republicano que se postula para la reelección en Florida. Es el día de las elecciones. Decenas de millones de personas ya tomaron sus decisiones y votaron anticipadamente. Pero muchos otros, aun finalizando sus elecciones, están evaluando los méritos de los candidatos en contiendas polémicas en todo el país. ¿Es Ron DeSantis el futuro del Partido Republicano?: Ron DeSantis, el gobernador de Florida, se postula para la reelección y no ha buscado el respaldo del expresidente Donald J. Trump. DeSantis es considerado un posible candidato para la nominación presidencial republicana en 2024. En la carrera por el Senado de Ohio de Tim Ryan, los demócratas a menudo guardan silencio: el representante Tim Ryan de Ohio, un demócrata que compite contra J.D. Vance, ha intentado distanciarse del Partido Demócrata. El ascenso de J.D. Vance de autor de 'Hillbilly Elegy' a nominado al Senado: J.D. Vance, el autor y capitalista de riesgo que escribió un libro de memorias sobre sus raíces en los Apalaches, una vez se describió a sí mismo como un tipo antiTrump. Luego ganó la nominación republicana después de obtener el respaldo de Trump. En los días finales de Pennsylvania, una celebridad intenta conectarse: Mehmet Oz, candidato al Senado, es conocido por muchos votantes después de sus años como presentador de un programa de entrevistas durante el día, pero su condición de celebridad también presenta un desafío y genera dudas sobre sus calificaciones para la oficina. La división racial que Herschel Walker no pudo quedar atrás: Herschel Walker, un exjugador de futbol americano que desafía al actual senador de Georgia Raphael Warnock, es impopular entre los votantes afroamericanos, incluso en el pequeño pueblo de donde proviene. En la revancha de Georgia, Stacey Abrams lucha contra los vientos en contra de Washington: Stacey Abrams, demócrata, y el gobernador Brian Kemp, republicano, se enfrentan nuevamente en una revancha de su carrera de 2018 para gobernador en Georgia, pero esta vez, el clima político ha cambiado. ¿Puede Lee Zeldin reinventar su camino hacia la casa del gobernador de Nueva York?: El aumento tardío del representante Lee Zeldin en las encuestas para la carrera por el gobernador de Nueva York ha conmocionado a muchos, incluidos los estrategas políticos. Pero Zeldin, un republicano, ha estado cimentando alianzas estratégicas a lo largo de los años.