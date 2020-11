Estos fueron los puntos más importantes de los discursos de Biden y Harris

El presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris pronunciaron discursos esta noche desde Wilmington, Delaware, después de ganar la presidencia, según proyectos de CNN.

Esto es lo que necesita saber:

Biden hace un llamado a la unidad: dijo que se sintió honrado por la confianza que Estados Unidos había depositado en él y se acercó a aquellos estadounidenses que no votaron por él. "Entiendo la decepción de esta noche. Me he perdido un par de veces. Pero ahora, démosnos una oportunidad", dijo, y agregó más adelante en sus comentarios: "Este es el momento de sanar en Estados Unidos".

Biden rindió homenaje a su profunda fe: Citando versículos bíblicos y un himno popular, Biden dijo: “Y él te levantará con alas de águila, te llevará con el aliento del amanecer y te hará suspirar como el sol y te abrazará. la palma de su mano. Ahora, juntos en alas de águila, nos embarcamos en la obra que Dios y la historia nos han llamado a hacer con todo el corazón y manos firmes. Con fe en Estados Unidos y entre nosotros. Con amor a la patria, sed de justicia. Seamos la nación que sabemos que podemos ser. Una nación unida. Una nación fortalecida. Una nación sanada. Estados Unidos de América, señoras y señores. Nunca, nunca ha habido nada que hayamos intentado que no pudiéramos hacer ".

Harris destacó la importancia de su lugar en el escenario: Harris, una senadora de California, que hará historia como la primera mujer, la primera persona negra y la primera persona de ascendencia del sur de Asia en convertirse en vicepresidenta, dijo: "Si bien puedo ser la primera mujer en esta oficina, no seré la última, porque cada niña que mira esta noche ve que este es un país de posibilidades ". Harris también agradeció a las mujeres negras, diciendo que "con demasiada frecuencia se las pasa por alto, pero que a menudo demuestran que son la columna vertebral de nuestra democracia".

Habló sobre su madre e hizo un guiño a las sufragistas: recordó a su madre, Shyamala Gopalan Harris, quien emigró a los Estados Unidos desde la India cuando era una mujer joven. "Cuando llegó aquí cuando tenía 19 años, no podía haber imaginado este momento", dijo Harris. La vicepresidenta electa también vistió un traje blanco, un guiño a las sufragistas 100 años después de que se garantizara el derecho constitucional al voto de las mujeres.