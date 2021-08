‘Esto es realmente aterrador‘: los niños luchan contra el Covid prolongado

Nitashia Johnson / The New York Times | Will Grogan, de 15 años, experimentó una niebla mental tan profunda después de Covid que olvidó material en la clase de biología que había dominado el día anterior.

Nueva York— Will Grogan miró sin comprender su trabajo de clase de biología de noveno grado. Era un material que había dominado el día anterior, pero parecía completamente desconocido. "No sé de qué estás hablando", espetó. Su maestro y compañeros de clase le recordaron lo hábilmente que había respondido preguntas sobre el tema durante la clase anterior. "Nunca había visto esto antes", insistió, sintiéndose tan angustiado que la maestra lo disculpó para visitar a la enfermera de la escuela. El episodio, a principios de este año, fue una de las numerosas confusiones cognitivas que afectaron a Will, de 15 años, después de que contrajo el coronavirus en octubre, junto con problemas como fatiga y dolor severo en las piernas. Mientras los jóvenes de todo el país se preparan para regresar a la escuela, muchos luchan por recuperarse de los persistentes síntomas neurológicos, físicos o psiquiátricos posteriores al Covid. A menudo llamado "Covid prolongado", los síntomas y su duración varían, al igual que la gravedad. Los estudios estiman que el Covid prolongado puede afectar entre el 10 y el 30 por ciento de los adultos infectados con el coronavirus. Las estimaciones de los pocos estudios realizados hasta ahora sobre niños varían ampliamente. En una audiencia del Congreso en abril, el doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, citó un estudio que sugería que entre el 11 y el 15 por ciento de los jóvenes infectados podrían “terminar con esta consecuencia a largo plazo, que puede ser bastante devastadora en términos de cosas como el rendimiento escolar". Los desafíos que enfrentan los pacientes jóvenes se producen cuando los casos pediátricos de Covid-19 aumentan drásticamente, impulsados por la variante Delta altamente contagiosa y el hecho de que mucho menos de la mitad de los jóvenes de 12 a 17 años están completamente vacunados y los niños menores de 12 todavía no son elegibles para vacunas. Los médicos dicen que incluso los jóvenes con infecciones iniciales leves o asintomáticas pueden experimentar Covid prolongado: problemas confusos, a veces debilitantes, que interrumpen su escolarización, sueño, actividades extracurriculares y otros aspectos de la vida. "El impacto potencial es enorme", dijo la doctora Avindra Nath, jefa de infecciones del sistema nervioso del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. “Quiero decir, están en sus años de formación. Una vez que empiezas a quedarte atrás, es muy difícil porque los niños también pierden la confianza en sí mismos. Es una espiral descendente".