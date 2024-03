Este teléfono inteligente de mil años de antigüedad acaba de marcar el número

The New York Times | Los astrolabios, que parecían grandes relojes de bolsillo con chaleco a la antigua usanza, permitían determinar la hora, las distancias, las alturas, las latitudes e incluso (con un horóscopo) el futuro The New York Times | Los astrolabios, que parecían grandes relojes de bolsillo con chaleco a la antigua usanza, permitían determinar la hora, las distancias, las alturas, las latitudes e incluso (con un horóscopo) el futuro The New York Times | Los astrolabios, que parecían grandes relojes de bolsillo con chaleco a la antigua usanza, permitían determinar la hora, las distancias, las alturas, las latitudes e incluso (con un horóscopo) el futuro The New York Times | Los astrolabios, que parecían grandes relojes de bolsillo con chaleco a la antigua usanza, permitían determinar la hora, las distancias, las alturas, las latitudes e incluso (con un horóscopo) el futuro The New York Times | Los astrolabios, que parecían grandes relojes de bolsillo con chaleco a la antigua usanza, permitían determinar la hora, las distancias, las alturas, las latitudes e incluso (con un horóscopo) el futuro

Los astrolabios, que parecían grandes relojes de bolsillo con chaleco a la antigua usanza, permitían determinar la hora, las distancias, las alturas, las latitudes e incluso (con un horóscopo) el futuro. Hace poco apareció en la Fundación Museo Miniscalchi-Erizzo de Verona (Italia) un astrolabio del siglo XI. Federica Gigante, historiadora de la Universidad de Cambridge, se fijó en ella por primera vez en una esquina de una fotografía mientras buscaba en Internet la imagen de un coleccionista del siglo XVII cuya miscelánea se conservaba en el museo. Tras enterarse de que el personal del museo tenía muy poca información sobre la pieza, el Dr. Gigante se desplazó a Verona para examinarla más de cerca. En el museo, un conservador la condujo a una sala lateral, donde permaneció junto a una ventana y observó cómo la luz del sol iluminaba los bronces de la reliquia. "A la luz del rastrillo, me di cuenta de que no se trataba sólo de un objeto increíblemente raro y antiguo, sino de un poderoso registro del intercambio científico entre musulmanes, judíos y cristianos a lo largo de casi un milenio", explicó el Dr. Gigante. Se cree que los astrolabios ya existían en la época de Apolonio de Perga, matemático griego del siglo III a.C. conocido como el Gran Geómetra. Los eruditos islámicos mejoraron los artilugios y, en el siglo IX d.C., los persas ya utilizaban astrolabios para localizar La Meca y determinar los cinco periodos de oración diarios, tal y como establece el Corán. La herramienta llegó a Europa a través de la conquista árabe de gran parte de España. Analizando el diseño, la construcción y la caligrafía del astrolabio de Verona, el Dr. Gigante acotó su procedencia a la Andalucía del siglo XI, donde musulmanes, judíos y cristianos habían trabajado juntos, sobre todo en la búsqueda de la ciencia. "A medida que el astrolabio fue cambiando de manos, sufrió numerosas modificaciones, añadidos y adaptaciones", explicó el Dr. Gigante. Los nombres árabes originales de los signos del zodiaco se tradujeron al hebreo, un detalle que sugería que la reliquia había circulado en algún momento dentro de una comunidad judía sefardí. En una cara de una placa estaba grabada en árabe la frase "para la latitud de Córdoba, 38° 30'"; en la otra cara "para la latitud de Toledo, 40°". Se corrigieron algunos valores de latitud, algunos varias veces. Otra placa estaba grabada con latitudes norteafricanas, lo que indicaba que, durante los viajes del instrumento, podría haber sido utilizado en Marruecos o Egipto. Una serie de añadidos en hebreo llevaron al Dr. Gigante a la conclusión de que el astrolabio había llegado a la diáspora judía en Italia, donde se utilizaba el hebreo en lugar del árabe. "Básicamente, tallar las revisiones era como añadir aplicaciones a tu smartphone", dijo el Dr. Gigante.