Estas son las competencias por el control del Congreso

Nueva York.- Mientras los republicanos están cada vez más cerca de ganar una ligera mayoría en la Cámara y las victorias demócratas han sofocado lo que se había proyectado como una oleada roja, las competencias cruciales que están en la lucha por el control del Congreso siguen sin resolverse este miércoles por la tarde, haciendo imposible tener la certeza de cuál partido prevalecerá.

En la Costa Oeste, en donde las urnas cerraron tarde el martes por la noche, los resultados siguen llegando y en un grupo de competencias cerradas en la Costa Este también están demasiado cerradas para darles la victoria definitiva, de acuerdo a The Associated Pres y un análisis realizado por The New York Times.

Ambos partidos podrían controlar el Senado, que actualmente está dividido en 50-50, ya que la votación en Alaska, Arizona, Nevada y Georgia aún no se determina.

Hasta este miércoles por la tarde, los demócratas obtuvieron un escaño crucial en el Senado en Pennsylvania con la victoria del subgobernador John Fetterman, los republicanos mantenían Wisconsin y el senador Ron Johnson ganó la reelección.

Los demócratas necesitan ganar dos competencias más que aún no se han definido para preservar la mayoría de 50 escaños, ya que la vicepresidenta Kamala Harris es la que rompería el empate. Los republicanos necesitan ganar tres de cuatro.

La competencia en Georgia, en donde los dos candidatos parecen virtualmente empatados, se dirige a una segunda vuelta que será el 6 de diciembre, según dijeron funcionarios estatales, dejando potencialmente la mayoría del Senado en el limbo durante semanas.

El control sobre la Cámara depende de más de dos docenas de carreras competitivas que aún no han sido definidas.