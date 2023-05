Estadounidenses culpan a medios de dividir al país

Cuando se trata de los medios de comunicación y su impacto en la democracia y la polarización política de Estados Unidos, es más probable que los estadounidenses afirmen que hacen más mal que bien.

Casi tres cuartas partes de los adultos estadounidenses creen que los medios de comunicación aumentan la polarización política en el país y poco menos de la mitad dice tener poca o nula confianza en la capacidad de los medios de informar las noticias de manera justa y precisa, según una nueva encuesta de The Associated. Press-NORC Center for Public Affairs Research y Robert F. Kennedy Human Rights.

La encuesta, publicada antes del Día Mundial de la Libertad de Prensa el miércoles, muestra que los estadounidenses tienen preocupaciones importantes sobre la información errónea —y el papel que juegan los propios medios junto con los políticos y las empresas de redes sociales en su difusión— pero que muchos también están preocupados por las crecientes amenazas a la seguridad de los periodistas.

“Las noticias irritan a la gente”, dijo Barbara Jordan, una demócrata de 53 años de Hutchinson, Kansas. Jordan señala que ahora hace su propia investigación en línea en lugar de basarse en lo que ve en las noticias por televisión. "Es mejor buscar algo en Google y aprender sobre ello.. Confío más en internet que en la televisión”.

Tal desconfianza puede llevar a muchos estadounidenses a rechazar los principales medios de comunicación, favoreciendo frecuentemente a las redes sociales y sitios web poco confiables que difunden afirmaciones engañosas y que pueden convertirse en cajas de resonancia partidistas, lo que lleva a una mayor polarización.

Si bien una pequeña mayoría de los estadounidenses dice tener cierto grado de confianza en la capacidad de los medios para informar las noticias de manera completa y justa, solo el 16% asegura tener mucha confianza. El 45% se dice con poca o mula confianza.

La encuesta revela la complicada relación que muchos estadounidenses tienen con los medios: La mayoría considera que los reportajes de investigación y en profundidad son muy útiles o extremadamente útiles para comprender los temas que les preocupan, pero es más probable que digan que leen los titulares con regularidad en lugar de leer un artículo de investigación a profundidad. Y aunque la confianza en general en los medios es baja, la mayoría de los encuestados considera que los medios al menos hacen algo bien en la cobertura de los temas que les interesan.