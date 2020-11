Estados Unidos, en encrucijada

Associated Press

Pittsburgh— En el último día de una campaña como ninguna otra, el presidente Donald Trump arremetió en todo el país el lunes, entregando sin pruebas su incendiaria acusación de que las elecciones están manipuladas, mientras que el retador demócrata Joe Biden empujó hacia estados que antes se consideraban republicanos sólidos, buscando asegurar su camino hacia la Casa Blanca.

Los Estados Unidos de América se encuentran en una encrucijada. Nunca antes en la historia moderna los votantes han estado ante una elección entre candidatos que ofrecían visiones tan opuestas mientras la nación enfrenta una pandemia única en un siglo, la contracción económica más severa desde la Gran Depresión y una ciudadanía dividida en cuestiones culturales y raciales.

Ambos irrumpieron bruscamente el lunes en el proceso de votación en sí mientras realizaban una campaña en el campo de batalla más disputado: Pennsylvania.

El presidente amenazó con emprender acciones legales para dejar de contar más allá del día de las elecciones. Si el conteo de las boletas de Pennsylvania toma varios días, como está permitido, Trump acusó que “las trampas pueden suceder como nunca antes”.

Biden, en Pittsburgh, envió un mensaje sobre el derecho al voto a una audiencia mayoritariamente afroamericana, declarando que Trump cree que “sólo las personas adineradas deberían votar” y describiendo el Covid-19 como un “evento de víctimas masivas para los afroamericanos”.

“Terminemos con el caos, terminemos con los tuits, la ira, el odio, el fracaso, la irresponsabilidad”, dijo Biden, cuya campaña se ha centrado en aumentar la participación de los votantes afroamericanos, quienes podrían representar la diferencia en varios estados de campo de batalla.

Ambas campañas insisten en que tienen un camino hacia la victoria, aunque las opciones de Biden para ganar los 270 votos requeridos en el Colegio Electoral son más abundantes. Trump confía en una oleada de entusiasmo de sus seguidores más leales, además de posibles maniobras legales.

Trump pasó el último día completo de la campaña corriendo a través de cinco mítines, desde Carolina del Norte hasta Pennsylvania y Wisconsin. Biden dedicó la mayor parte de su tiempo a Pennsylvania, donde una victoria dejaría a Trump con un camino extremadamente estrecho.

También se sumergió en Ohio, una muestra de confianza en un estado que Trump ganó por 8 puntos porcentuales hace cuatro años.

Los dos hombres entregaron sus mensajes finales, con Biden enfatizando la pandemia. Declaró que “el primer paso para vencer al virus es vencer a Donald Trump” y prometió que retendría al principal experto en enfermedades infecciosas del país, el Dr. Anthony Fauci, de quien el presidente ha hablado de despedir.

Mientras tanto, Trump sólo hizo mención de pasada de lo que sus asistentes creen que son sus logros característicos: el repunte económico de la nación, la reciente instalación de la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett, a favor de un torrente de agravios y combatividad.

Él condenó airadamente la cobertura de los medios de la campaña mientras se quejaba de que también estaba siendo tratado injustamente por, sin ningún orden en particular, China, el sistema del Colegio Electoral y el cantante de rock Jon Bon Jovi.

“He estado sitiado ilegalmente durante tres años y medio. Me pregunto cómo sería si no tuviéramos todas estas cosas horribles. Tendríamos una situación muy, muy tranquila”, dijo Trump en un mitin vespertino en Michigan. “La gente ve que luchamos y yo estoy luchando por ti. Estoy luchando para sobrevivir. Tienes que sobrevivir”.

Biden anunció un movimiento inusual para hacer campaña el día de las elecciones, diciendo que se dirigirá a Filadelfia y su Scranton natal el martes como parte de un esfuerzo para obtener el voto.

Su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, visitará Detroit, una ciudad fuertemente afroamericana en el campo de batalla de Michigan, y sus dos cónyuges también saldrán a la carretera. Trump, al menos por ahora, no tenía previsto viajar hoy martes.

Ya se han emitido más de 93 millones de votos, mediante votación anticipada o por correo, lo que podría provocar retrasos en la tabulación. Trump ha pasado meses afirmando sin pruebas que los votos estarían listos para el fraude y negándose a garantizar que aceptaría el resultado de las elecciones.

Trump también se reunió en Scranton el lunes, subrayando la importancia de los condados del Noreste del estado ricos en votos, y se centró en el proceso del estado para contar los votos. Ha utilizado términos severos para amenazar con litigar para detener el recuento de las boletas que llegan después del día de las elecciones, contando que está permitido con matasellos anteriores en algunos estados.

Ha dicho que “vamos a ir con nuestros abogados” tan pronto como cierren las urnas en Pennsylvania y el lunes habló de manera inquietante sobre la decisión de la Corte Suprema de otorgar una prórroga para contar los votos después del martes.

“Hicieron una situación muy peligrosa, y me refiero a peligrosa, físicamente peligrosa, y la hicieron muy, muy mala, hicieron algo muy malo por este estado”, declaró Trump. Dijo del gobernador demócrata de Pennsylvania, Tom Wolf: “Por favor, no haga trampa porque todos lo estamos mirando. Todos lo estamos observando, gobernador”.

Ya hay una apelación pendiente en la Corte Suprema sobre el recuento de las papeletas de voto ausente en Pennsylvania que se reciben por correo en los tres días posteriores a las elecciones.

El tribunal superior del estado ordenó la extensión y la Corte Suprema se negó a bloquearla, aunque los jueces conservadores expresaron interés en asumir la conveniencia de los tres días adicionales después de las elecciones.

Esas boletas se mantienen separadas en caso de que el litigio avance. El tema podría asumir una enorme importancia si las boletas que llegan tarde pudieran inclinar el resultado.

Uno de los principales asesores legales de Biden, Bob Bauer, rechazó la promesa de Trump de movilizar a sus abogados después del cierre de las urnas para impugnar determinadas papeletas.

“Es muy revelador que el presidente Trump no se concentre en sus votantes sino en sus abogados, y sus abogados no van a ganar las elecciones por él”, dijo Bauer. “Estamos completamente preparados para cualquier travesura legal de un tipo u otro. No estamos preocupados por eso”.

Los demócratas también celebraron la decisión de un juez federal de rechazar otro esfuerzo republicano de última hora para invalidar casi 127 mil votos en Houston porque las boletas se emitieron en los centros de votación establecidos durante la pandemia.

El equipo de Biden visitó estados que Trump ganó cómodamente en 2016, con la esperanza de asestar un golpe de gracia en la noche de las elecciones que podría evitar más desafíos republicanos.

Biden dijo que regresó a Ohio a instancias del senador Sherrod Brown y otros demócratas de Ohio en el Congreso, sugiriendo que una visita final y tardía podría hacerlo ganar. Y el sustituto más popular de los demócratas, el ex presidente Barack Obama, hizo una de sus últimas paradas de campaña en Georgia.

“Originalmente no tenía la intención de venir a Georgia. Le dije a Michelle, lo siento, cariño, tengo que ir a Georgia. Este es un gran problema”, dijo Obama, y señaló las esperanzas de los demócratas de poder asestar un golpe de gracia a Trump en el antiguo bastión republicano”. Georgia podría ser el estado, Georgia podría ser el lugar.

Pero incluso cuando Biden disfrutó de cifras sólidas en las encuestas, la medida para expandir el mapa revivió la ansiedad entre los demócratas marcados por el malestar de Trump en 2016 por Hillary Clinton, cuyas incursiones en los estados rojos pueden haber contribuido a perder los baluartes del partido desde hace mucho tiempo.