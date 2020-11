Esta elección no ha terminado: Trump

Nueva York— A medida que se contaron más votos y se informaron los resultados este viernes por la mañana en Pensilvania, la campaña de Trump emitió un comunicado insistiendo: "Esta elección no ha terminado".

“La falsa proyección de Joe Biden como ganador se basa en resultados en cuatro estados que están lejos de ser definitivos”, dijo Matt Morgan, abogado de la campaña de Trump, en el comunicado.

The New York Times, The Associated Press y otros medios importantes no han declarado a un vencedor en la carrera presidencial.

En el comunicado, Morgan describió la situación en Georgia, Pensilvania, Nevada y Arizona, todos los estados donde el presidente se encuentra actualmente detrás por muy poco, como inestable.

Georgia, dijo, "se dirige a un recuento". Afirmó que había “muchas irregularidades en Pensilvania” y señaló que la campaña de Trump había presentado una demanda legal allí. Afirmó que, en Nevada, miles de personas parecían haber "emitido votos por correo incorrectamente". E insistió en que Trump estaba "en camino de ganar definitivamente Arizona".

"Biden confía en estos estados para su falsa afirmación de que ganó la Casa Blanca", concluyó el comunicado. "Pero una vez que la elección sea definitiva, el presidente Trump será reelegido".

Según el recuento actual de The New York Times, Biden ha acumulado 253 votos electorales. Si fuera declarado ganador de Pensilvania, que tiene 20 votos electorales, cruzaría el umbral necesario para ser declarado ganador de la carrera presidencial.