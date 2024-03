¿Está el agua de hidrógeno a la altura de las expectativas?

P: No paro de ver anuncios de agua infusionada con hidrógeno. ¿Pueden estos productos hacer algo por mi salud?

Una mujer dijo en TikTok que le había curado el dolor de garganta y la fiebre. Otra escribió que puede ayudar a perder peso, aumentar la energía y fortalecer el sistema inmunitario.

Beba agua de hidrógeno, dicen algunos anuncios del producto, y disfrutará de una reducción del dolor y la inflamación, una mejora de la salud intestinal, una hidratación superior, un aumento de la resistencia, un mejor estado de ánimo e incluso una ralentización de los signos del envejecimiento.

El agua de hidrógeno se obtiene simplemente añadiendo más H al H2O. Pero cuando se trata de sus supuestas ventajas para la salud, los investigadores se muestran escépticos.

"Casi por cada estudio que demuestra un beneficio, hay otro que lo cuestiona", afirma el Dr. Mitchell Rosner, médico especialista en riñones y en trastornos de fluidos y electrolitos de UVA Health, en Charlottesville (Virginia). Esto es lo que sabemos.

¿Qué es el agua de hidrógeno?

El agua de hidrógeno se suele envasar en elegantes bolsas de bebida o latas de aluminio. Algunas marcas venden pastillas de hidrógeno disolubles que se pueden echar en el agua, o botellas de alta tecnología que se llenan con agua normal y luego se infusionan con hidrógeno pulsando un botón.

Algunas de estas bebidas, también llamadas agua rica en hidrógeno o infusionada con hidrógeno, tienen sabores o electrolitos añadidos, pero el producto básico consiste en agua normal mezclada con moléculas de hidrógeno gaseoso, o H2.

Como las moléculas de hidrógeno son extremadamente pequeñas, se disuelven fácilmente en el agua, explica el Dr. Gagandeep Dhillon, subdirector médico del Centro Médico Baltimore Washington de la Universidad de Maryland. Además, no producen la misma sensación efervescente que el agua de Seltz o los refrescos. Éstos contienen dióxido de carbono, una molécula más grande.

El hidrógeno es tan pequeño y ligero que también se escapa fácilmente del agua, explica el Dr. Dhillon. Para asegurarse de que las moléculas se mantienen en su sitio, algunas marcas envasan sus productos en recipientes especiales de aluminio o recomiendan beberlos en los 30 minutos siguientes a su apertura.

¿El agua no contiene ya hidrógeno?

Todas las moléculas de agua tienen dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, como indica su nombre químico, H2O. Pero una vez que esos átomos se combinan en una molécula de agua, explica el Dr. Dhillon, nuestro organismo no puede utilizar el hidrógeno y el oxígeno por separado.

La idea que subyace al agua con hidrógeno es que las moléculas de hidrógeno accesibles -las que no están unidas al oxígeno- pueden entrar en las células de nuestro organismo y generar un efecto antioxidante, explica el Dr. Rosner.

La mayoría de los beneficios para la salud, entre los que se incluyen un mayor rendimiento físico, una recuperación más rápida de las lesiones, una piel más clara y menos síntomas de alergia, proceden de la idea de que el hidrógeno tiene efectos antioxidantes.

¿Qué sugiere la ciencia?

Según Henry Jay Forman, profesor emérito de gerontología de la Universidad del Sur de California, los datos científicos que respaldan las afirmaciones sobre la salud del agua con hidrógeno son, en el mejor de los casos, poco fiables. Los científicos no se ponen de acuerdo sobre si suplementar la dieta con antioxidantes puede mejorar la salud. E incluso si el gas hidrógeno reduce la inflamación en los estudios de laboratorio, no ocurrirá necesariamente lo mismo dentro de nuestros cuerpos.

Se han realizado pocos estudios en humanos que respalden los beneficios de la bebida. Y son pequeños y a menudo contradictorios. En un estudio realizado en 2020 con 16 atletas masculinos, los investigadores descubrieron que el agua infundida con hidrógeno mejoraba los tiempos de carrera y los niveles de fatiga de los cuatro corredores más lentos -pero no de los cuatro más rápidos- del grupo. Pero un estudio realizado en 2021 con 37 ciclistas entrenados y no entrenados arrojó resultados diferentes: Sólo los ciclistas entrenados se beneficiaron del agua rica en hidrógeno en términos de resistencia, velocidad y forma física en comparación con los ciclistas no entrenados.

En una revisión de 30 estudios sobre el agua de hidrógeno publicada en enero, el Dr. Dhillon y sus colegas se propusieron comprobar si la bebida tenía algún beneficio para la salud. Aunque algunos de los estudios eran alentadores, dijo, no podían sacar conclusiones claras.

"Se necesitan más estudios para ver si beber agua infundida con hidrógeno puede reducir la inflamación, el envejecimiento o las enfermedades", afirmó Tamara Hew-Butler, investigadora de medicina deportiva de la Universidad Estatal de Wayne. La Dra. Hew-Butler dijo que algunas empresas también venden agua infusionada con oxígeno, que el cuerpo no necesita.

Aún así, algunas personas dicen sentir beneficios reales del agua infundida con hidrógeno. El Dr. Forman dijo que esto podría deberse al efecto placebo, en el que la gente se siente mejor porque cree que funciona.

¿Es segura el agua con hidrógeno?

Aunque los beneficios son oscuros y beber demasiada agua en general puede ser peligroso, el Dr. Rosner dijo que el agua infundida con hidrógeno no estaba relacionada con ningún riesgo grave para la salud.

"Todo lo que he leído parece indicar que no hay inconvenientes", afirma. La Administración de Alimentos y Medicamentos considera que el agua con hidrógeno es "generalmente reconocida como segura", siempre que las moléculas de hidrógeno no representen más del 2,14% de la bebida. Determinar este porcentaje puede ser complicado, ya que las empresas no están obligadas a indicarlo en las etiquetas de los productos.

El agua infusionada con hidrógeno puede tener un precio elevado -algunas de las lujosas botellas que se pueden hacer uno mismo pueden costar unos 100 dólares-, por lo que tanto el Dr. Rosner como el Dr. Forman afirman que podría no merecer la pena si no se demuestran más beneficios.

"Si tienes 100 dólares y quieres mejorar tu salud, probablemente te salga mejor comprar 100 dólares en frutas y verduras frescas que dos cajas de agua de hidrógeno", dijo el Dr. Rosner.