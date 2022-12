Está Biden dispuesto a dialogar con Putin

The New York Times | La reunión reflejó un tono muy amistoso entre los dos líderes The New York Times | Los presidentes de Francia y EU en el encuentro con los medios The New York Times | Anoche, con sus respectivas esposas, durante una cena de Estado en el Pórtico Norte de la Casa Blanca

PUBLICIDAD

Washington.– De pie junto al líder francés que ha defendido la necesidad de un diálogo con Moscú, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que hablaría con el presidente Vladimir Putin, pero sólo en consulta con los aliados de la OTAN y sólo si el líder ruso indicaba que estaba “buscando una manera para terminar la guerra”. La expresión pública de Biden de voluntad condicionada para comunicarse con Putin complació a los funcionarios franceses y brindó un apoyo inesperado para el acercamiento del presidente Emmanuel Macron. Biden señaló que Putin aún no había mostrado interés en poner fin a su invasión, pero Biden dijo que si eso cambiaba, “estaré feliz de sentarme con Putin para ver qué tiene en mente”. PUBLICIDAD Evidentemente decidido a presentar un frente unido durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que a veces parecía una fiesta del amor, Macron dijo que Francia aumentaría su apoyo militar a Ucrania y “nunca instará a los ucranianos a hacer un compromiso que no sea aceptable para ellos”. ” En efecto, los dos líderes se encontraron a mitad de camino, con Biden mostrando más apertura a un acuerdo negociado y Macron con un apoyo más inequívoco a la causa ucraniana. Si se coreografió parcialmente, la reunión de mentes pareció superar las expectativas de ambos lados. Fue una muestra significativa de unidad transatlántica en vísperas de un invierno que ejercerá una enorme presión sobre el pueblo ucraniano, así como sobre las economías occidentales, especialmente los estados europeos que se esfuerzan por encontrar nuevas fuentes de energía a medida que los precios aumentan considerablemente. ‘No lo voy a hacer solo’ Funcionarios franceses dijeron que durante una reunión a puerta cerrada de tres horas, Biden y Macron acordaron que más ganancias en el campo de batalla de Ucrania constituirían una importante palanca en cualquier conversación con Moscú. En la práctica, la idea de negociar parece descabellada en un momento en que Putin no tiene nada que pueda llamar victoria, y Volodymyr Zelenskyy, el presidente ucraniano, tiene impulso militar. “No lo voy a hacer solo”, dijo Biden sobre la posibilidad de hablar con Putin, cuyas acciones en Ucrania calificó de “enfermas”. Macron fue efusivo en su apoyo a Ucrania y su derecho a recuperar su plena soberanía, y no hubo indicios de sus llamados anteriores sobre la necesidad de evitar “humillar” a Rusia. “Si queremos una paz sostenible, tenemos que respetar a los ucranianos para decidir el momento y las condiciones en las que negociarán sobre su territorio y su futuro”, dijo Macron. Luchan por la libertad y los valores universales El tono muy amistoso de los dos líderes en todo momento reflejó la tranquilidad que han establecido en varios encuentros anteriores. El dúo, rebosante de camaradería, se refirió el uno al otro como “mi amigo”, “Emmanuel” y “Querido Joe” durante todo el día. Más tarde, en un almuerzo en honor de Macron en el Departamento de Estado, Antony Blinken, secretario de Estado, expuso el significado más amplio de la guerra en Ucrania. Al declarar que la era posterior a la Guerra Fría había terminado, dijo que el mundo estaba “en una competencia global para definir lo que viene después”. En esa lucha, dijo, Estados Unidos y Francia estuvieron hombro con hombro en la defensa de la libertad y las sociedades democráticas. Macron respondió expresando la lucha en Ucrania como una que Estados Unidos y Francia sólo podían sentir como parte de “nuestras almas y nuestras raíces”, ya que implicaba “luchar por la libertad y los valores universales”. Cambia Macron el tono Su tono fue notablemente diferente al que había elegido el miércoles, cuando criticó duramente la Ley de Reducción de la Inflación de Biden por potencialmente “matar” empleos europeos a través de sus subsidios masivos para la fabricación ecológica, sugiriendo que esta era una política que podría “fragmentar a Occidente”. Tal fragmentación de la alianza cuando la guerra entra en su décimo mes es precisamente lo que los líderes occidentales están más preocupados por evitar. Las críticas de Macron fueron más agudas de lo que esperaban los funcionarios de la administración de Biden el primer día de la visita de estado de Macron, la primera otorgada a un líder extranjero por la administración de Biden. Pero mostrar algo de fuerza en Estados Unidos es casi una necesidad para los presidentes franceses, a quienes les gusta decir que la marca de la fortaleza de la alianza más antigua de Estados Unidos es su capacidad para adaptarse a veces incluso a diferencias marcadas. Macron advirtió el miércoles sobre “la hostilidad comercial que podría estallar en las próximas semanas, y no necesitamos eso. Lo que necesitamos es ir de la mano”, un proceso que los franceses llaman “sincronización”. Hoy, las preocupaciones del presidente francés parecían haberse evaporado cuando, una vez más, cada líder se esforzó para acomodar las preocupaciones del otro. Biden dijo que “no se disculpó” por la Ley de Reducción de la Inflación y sus miles de millones de dólares en fondos gubernamentales para iniciativas de energía verde. Pero parecía ansioso por aliviar las preocupaciones de los franceses y dijo que el proyecto de ley tenía “fallas” que podrían resolverse. “Hay muchas cosas que podemos resolver”, dijo. Sobre la ley que proporciona créditos fiscales para los fabricantes de automóviles estadounidenses que producen vehículos eléctricos, entre una serie de otras medidas, Biden dijo que “nunca tuvo la intención de excluir a las personas que cooperan con nosotros”. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD