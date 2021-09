Esperan demócratas seguir a la ofensiva por derecho al aborto

Virginia Beach— Kenzie Smith "no es muy política", dijo, y aunque vota fielmente en las elecciones presidenciales para los demócratas, está menos interesada en las carreras de este año, como esas siete semanas en Virginia para gobernador y la legislatura.

Pero la noticia reciente de que la Corte Suprema había permitido que Texas prohibiera la mayoría de los abortos después de unas seis semanas de embarazo, sin excepciones por violación o incesto, llamó su atención.

El temor de que una ley tan restrictiva, que ella calificó de “loca”, posiblemente llegue a Virginia si los republicanos toman el poder, ha agudizado su deseo de participar en las elecciones. "Si hay leyes como la que está sucediendo en Texas aquí, estaría absolutamente motivada para ir a las urnas por eso", dijo Smith, de 33 años y consultora de marketing.

La decisión de la Corte Suprema del 1 de septiembre de permitir que Texas promulgara la ley de aborto más restrictiva del país fue un duro golpe para los defensores del derecho al aborto, una victoria largamente buscada para los opositores al aborto y, para los demócratas, una potencial oportunidad política.

Mientras el partido se agiliza para las elecciones de mitad de período del próximo año, su primera gran prueba sobre el tema vendrá en las elecciones de Virginia este otoño. Los demócratas esperan ganar una contundente contienda para gobernador y mantener el control de la legislatura en un estado que se ha movido rápidamente hacia la izquierda. El exgobernador Terry McAuliffe, un demócrata que se postula para su antiguo cargo, ha prometido repetidamente ser una "pared de ladrillos" contra las medidas antiaborto.

Los demócratas en Virginia y más allá se están centrando en particular en las mujeres de los suburbios, que desempeñaron un papel importante en la elección del presidente Biden, pero cuya lealtad más amplia a su partido no está asegurada. Con los republicanos oliendo sangre en las elecciones de mitad de período del próximo año, a medida que bajan los índices de aprobación de Biden y la economía se enfrenta a un posible estancamiento por la persistente pandemia, los demócratas están buscando temas como el aborto para superar la complacencia de sus votantes ahora que Donald J. Trump ya no existe.