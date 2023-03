Espera Trump fallo y NY se prepara para protestas

Nueva York.— Ante la posibilidad de cargos penales, Donald Trump esperó ayer martes en Florida mientras Nueva York se preparaba para las interrupciones que podrían seguir a una acusación. Los contendientes republicanos en la carrera de 2024 evaluaron el impacto que podría tener un enjuiciamiento en una campaña en la que el expresidente es un contendiente principal.

Durante el fin de semana, Trump afirmó sin evidencia que sería arrestado el martes, pero no había indicios de que la predicción se hiciera realidad. Un gran jurado de Manhattan pareció dar un paso importante el lunes al escuchar a un testigo favorable a Trump, presumiblemente para que los fiscales pudieran asegurarse de que el panel tuviera la oportunidad de considerar cualquier testimonio que respaldara su versión de los hechos.

Los próximos pasos no estaban claros y no estaba claro si se podrían convocar testigos adicionales. Pero una ciudad consciente de los disturbios de los leales a Trump en el Capitolio de EU hace más de dos años tomó medidas para protegerse de cualquier violencia que pudiera acompañar el enjuiciamiento sin precedentes de un ex presidente.

El testimonio del lunes de Robert Costello, un abogado con estrechos vínculos con numerosos asesores clave de Trump, parecía ser una última oportunidad para que los aliados desviaran al gran jurado de una acusación. Los fiscales invitaron a Costello a comparecer después de decir que tenía información para socavar la credibilidad de Michael Cohen, un ex abogado y mediador de Trump que luego se volvió contra él y luego se convirtió en un testigo clave en la investigación del fiscal de distrito de Manhattan.

Costello había brindado servicios legales a Cohen hace varios años después de que el propio Cohen se enredara en la investigación federal sobre los pagos de dinero secreto. En una conferencia de prensa después de su aparición ante el gran jurado, Costello dijo a los periodistas que se había presentado porque no le creía a Cohen, quien se declaró culpable de delitos federales y cumplió condena en prisión.

“Si quieren perseguir a Donald Trump y tienen pruebas sólidas, que así sea”, dijo Costello. “Pero Michael Cohen está lejos de ser una evidencia sólida”.

En respuesta a MSNBC, Cohen dijo que Costello nunca fue su abogado y “carece de sentido de la veracidad”.

No había señales de que el testimonio de Costello hubiera afectado el curso de la investigación. Cohen había estado disponible durante más de dos horas en caso de que los fiscales quisieran que refutara el testimonio de Costello, pero le dijeron que no era necesario, dijo su abogado.

El martes por la mañana, los procedimientos judiciales de Manhattan se detuvieron temporalmente por una amenaza de bomba llamada al 911, según un portavoz de la corte. Eso retrasó el inicio de una audiencia en un caso separado, la demanda del fiscal general de Nueva York que acusa a Trump y su compañía de un plan de fraude de un año.

A medida que la investigación de Nueva York avanza hacia su conclusión, Trump enfrenta otras investigaciones criminales en Atlanta y Washington que, en conjunto, representan un riesgo legal significativo y conllevan la posibilidad de poner patas arriba su campaña para la nominación presidencial republicana.