Escéptico de cambio climático lidera grupo asesor de Trump

Washington.- El gobierno de Donald Trump estudia la posibilidad de crear un comité especial para investigar el cambio climático y los peligros para la seguridad nacional asociados con el fenómeno, el que será coordinado por un físico de 79 años que rechaza las ideas científicas prevalecientes.

Un ``documento para la discusión" obtenido por la Associated Press pide a miembros de diversos organismos federales que opinen sobre un decreto que se propone firmar Trump para crear el ``Comité Presidencial sobre Seguridad Climática".

Un memorando indica a esos funcionarios federales que dirijan sus preguntas a William Happer, miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Trump y conocido por rechazar las conclusiones científicas aceptadas.

``Happer sería una figura marginal incluso entre los escépticos del cambio climático", dijo el contralmirante retirado David Titley, ahora profesor de meteorología en la Universidad Estatal de Pennsylvania.

Varios climatólogos coincidieron con Titley, entre ellos Kim Cobb, de Georgia Tech, quien dijo que ``los conceptos falsos, anticientíficos (de Happer) sobre el cambio climático representan un peligro para el pueblo estadounidense".

La historiadora de la ciencia Naomi Oreskes, autora del libro ``Merchants of Doubt" sobre el escepticismo frente al cambio climático, señaló que según Happer, el dióxido de carbono, el principal gas de invernadero producido por el consumo de carbón, petróleo y gas es ``bueno" para los seres humanos y se lo ha ``satanizado" como sucedió a ``los pobres judíos bajo Hitler".

La biografía de Happer en la Universidad de Princeton, donde fue profesor, dice que es un precursor en el campo de los átomos ópticamente polarizados. Durante la presidencia de George H.W. Bush fue director de investigaciones en el Departamento de Energía y manejó un presupuesto de unos 3 mil millones de dólares.

El Consejo Nacional de Seguridad asesora al presidente en materia de seguridad y política exterior. Según el documento para la discusión, el consejo financiaría y supervisaría el comité, cuyas responsabilidades incluirían ``verificar la exactitud científica de los informes existentes del gobierno de Estados Unidos y asesorar sobre las implicancias del cambio climático para la seguridad nacional".

El borrador del documento dice que el comité tendría 12 miembros, entre ellos, expertos en seguridad nacional y ciencias meteorológicas. Asesoraría al presidente acerca de ``cómo podría cambiar el clima en el futuro bajo influencias naturales y humanas".

Un vocero del Consejo de Seguridad Nacional se negó a hacer declaraciones.

El diario Washington Post fue el primero en informar sobre el proyecto de decreto que creó el comité sobre seguridad climática.

Trump tuiteó una vez que el cambio climático era un ``cuento chino". Recientemente aprovechó la ola de frío que azotó a buena parte de Estados Unidos para sembrar dudas. ``La gente no puede estar afuera ni por unos minutos. ¿Qué diablos pasa con el Calenamiento (sic) Global? ¡Por favor regresa rápido, te necesitamos!"

Tanto el Pentágono como el equipo de inteligencia presidencial han dicho que el cambio climático es una amenaza a la seguridad nacional, y una Evaluación Nacional del Clima en 2018 detalló las consecuencias drásticas del fenómeno.

A lo largo de una docena de años, científicos del gobierno, jefes militares y expertos en inteligencia han destacado reiteradamente que el cambio climático es un gran peligro para la seguridad nacional, dijo Titley, fundador de un grupo de estudios sobre el tema en la Armada.

Titley dijo que estos estudios han llegado a las mismas conclusiones bajo tres presidentes, dos de ellos republicanos. Dijo que hay ``una cantidad sorprendente de documentos del Pentágono y la comunidad de inteligencia a partir de enero de 2017 (cuando asumió Trump) que hablan del clima y el peligro para la seguridad".

``Para el Pentágono, se trata de estar preparados", dijo Titley. ``Para la comunidad de inteligencia, se trata de los riesgos. Vemos que los riesgos se aceleran".

El cambio climático puede ``provocar caos en una zona escasamente estable", dijo Titley, recordando el caso de Siria, que padeció una sequía prolongada al mismo tiempo que una guerra civil provocaba la migración de un millón de personas.

Francesco ``Frank" Femia, presidente de un instituto que investiga los riesgos sistémicos a la seguridad nacional e internacional, expresó el temor de que el objetivo del comité propuesto fuera refutar los futuros informes y estudios del gobierno.

``Me parecería bien que la Casa Blanca encomendara la realización de un estudio serio sobre las implicaciones de seguridad del cambio climático a climatólogos y expertos en seguridad nacional, pero esto no lo es", dijo Femia, presidente del Consejo sobre Riesgos Estratégicos.

Una institución como la Academia Nacional de Ciencias fue creada precisamente para esa clase de estudios, dijo Zeke Hausfather, climatólogo en Berkeley Earth, que vigila las temperaturas globales.

``Al hielo no le importa lo que piensa este gobierno", dijo Titley. ``Seguirá derritiéndose y obedeciendo las leyes de la física, lo quiera o no Will Happer".