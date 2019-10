Escala Biden ataque vs Facebook por falsa publicidad

Washington— Un video publicitario con duración de 30 segundos que fue publicado en Facebook en esta semana acusó falsamente al exvicepresidente Joseph R. Biden de chantajear a funcionarios ucranianos para detener la investigación sobre su hijo.

El video no fue publicado por la campaña de Trump, que en las últimas semanas ha colocado anuncios en Facebook con acusaciones similares. En lugar de eso, fueron hechas por un comité de acción política independiente o sea, una Súper PAC.

Facebook permitió que se publicara esa falsa información, violando las políticas de desinformación de la red social, según escribió la campaña presidencial de Biden en una carta que envió este jueves a Facebook.

En la carta, que fue revisada por The New York Times, la campaña de Biden reconoció que Facebook tenía la política de permitir que todos los discursos y anuncios de los líderes políticos permanecieran en la red social debido a que la empresa considera que valen la pena las noticias.

Sin embargo, el anuncio fue realizado por una Súper PAC y no por un político, escribió la campaña de Biden, así que, es necesario que sea eliminado.