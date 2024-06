Es Nueva York ahora escenario de las indignidades de Trump

Nueva York.- La ciudad de Nueva York fue en su día el patio de recreo de Donald J. Trump, el lugar donde se hizo un nombre y luego lo esparció por todas partes.

Ahora, la ciudad que le ayudó a hacerse rico y famoso se ha convertido en su campo de batalla. Y Trump sigue perdiendo.

Su condena de esta semana ha sido el tercer y más duro golpe que el expresidente ha recibido este año en su antigua ciudad natal: una serie de desafíos a su ego, a su cuenta de resultados y ahora, quizá, a su libertad.

Su condena por delito grave el jueves, dictada por un jurado de 12 residentes de Manhattan, trajo consigo la posibilidad de que eventualmente pudiera ser encarcelado en Nueva York, muy lejos de la imagen que pasó décadas cultivando como magnate inmobiliario y hombre de la ciudad.

En febrero, Trump sufrió otra humillación: una sentencia de más de 450 millones de dólares en un caso de fraude civil presentado por la fiscal general del estado, Letitia James, por sobrevalorar su patrimonio neto. La sentencia socavó un elemento central de su identidad pública como brillante hombre de negocios.

Y en enero, otro jurado de Manhattan condenó al expresidente a pagar 83,3 millones de dólares por difamar a la escritora E. Jean Carroll, de quien Trump ya había sido declarado responsable de abusos sexuales en un probador de Bergdorf Goodman en los años noventa.

En conjunto, los tres casos han ido erosionando la imagen que Trump se ha forjado a lo largo de sus décadas en la ciudad de Nueva York, incluso cuando la mayoría de las encuestas muestran que sigue liderando la carrera presidencial de este otoño.

Los resultados de las elecciones de 2016 y 2020 en Manhattan, donde el Sr. Trump perdió mucho, sugieren que se agotó su bienvenida allí hace algún tiempo. El viernes, cuando el último gran golpe se hundió, algunos neoyorquinos parecían sugerir que estaban contentos de que se hubiera trasladado a Florida.

"Creo que mucha gente piensa lo mismo de él: que es noticia vieja", dijo George Arzt, un veterano consultor político y de medios de comunicación que conoce a Trump desde hace décadas y que trabajó para el alcalde Ed Koch, fallecido en 2013 y uno de los enemigos de Trump. Muchos neoyorquinos, dijo el Sr. Arzt, "le gustaría empujarlo fuera de los titulares".

El Sr. Trump, en una conferencia de prensa en la Torre Trump el viernes, criticó duramente el veredicto de 34 delitos y dijo que planeaba apelar. Pero también pareció reconocer que los cargos por los que había sido condenado -falsificación de registros comerciales- golpeaban el corazón de su imagen como maestro de los tratos financieros.

"Suena tan mal cuando dicen que falsificar esto es algo malo para mí", dijo. "Nunca me había pasado eso".

El juicio penal, al igual que el caso de fraude civil, levantó el telón sobre muchas de las prácticas comerciales del Sr. Trump, ya que los fiscales se sumergieron en su tacaño y su negativa a pagar las deudas, incluyendo inicialmente la demora para pagar a una estrella porno la suma de 130 mil dólares en el centro del caso.

Esta historia - sexo con una mujer hermosa - podría haber encajado perfectamente con la imagen del Sr. Trump como un playboy soltero, que fue bruñido por los tabloides de la ciudad.

Pero el testimonio de Daniels fue todo menos halagador para el expresidente. El sexo con el casado Sr. Trump fue breve y poco memorable, dijo, y fue seguido por peticiones de más encuentros, que ella rechazó. (El Sr. Trump niega haber tenido relaciones sexuales con la Sra. Daniels).

El viernes, los republicanos estaban furiosos por el veredicto, con líderes conservadores instando a los fiscales de distrito y fiscales generales republicanos a "acusar a la izquierda", mientras que otros partidarios del Sr. Trump llamaron a un boicot de la ciudad de Nueva York.

Los aliados republicanos de Trump en el Congreso llamaron a declarar al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, y a uno de los fiscales que trabajó en el caso, Matthew Colangelo.

Gran parte de la indignación entre los conservadores fue recibida con franca alegría en muchos rincones de Nueva York.

"Me desperté con una sonrisa en la cara", dijo Robert Clark, de 63 años, un fotógrafo que vive en el barrio de Williamsburg, en Brooklyn, y que había pasado la mañana a la caza de un ejemplar de The New York Times para añadirlo a su colección de portadas famosas. "¡Quiero ver la portada!".

Otros fueron aún más contundentes.

"Su legado está más allá de la basura", dijo Mark Samuels, de 70 años, un jubilado que trabajó en publicidad y creció en Staten Island. No siempre fue así, añadió. Durante un tiempo, dijo, Trump tuvo un cierto sentido chillón en el Nueva York de los años setenta y ochenta.

Esos días ya han pasado, dijo Samuels: "Estamos en una de las ciudades más importantes del mundo y él llegó y cayó. Es su ascenso y su caída".

La reputación de Trump entre algunos miembros de la élite de la ciudad siempre estuvo ligada a sus orígenes como joven de Queens cuyo padre también era un promotor inmobiliario que se hizo un nombre y una fortuna fuera de Manhattan.

El Sr. Trump intentó y consiguió introducirse en el mercado de Manhattan. Pero Kathryn S. Wylde, presidenta de Partnership for New York City, un grupo empresarial, dijo que "no era una persona que se uniera" a la comunidad empresarial de Nueva York.

"Siempre quiso ser el Llanero Solitario", dijo.

También cuando se embarcaba en proyectos aparentemente cívicos, como la tan cacareada (por él, entre otros) renovación de la pista de patinaje Wollman de Central Park.

Y por eso, dijo, la comunidad empresarial de la ciudad no se había vuelto precisamente contra él: "Porque, ¿quién le ha apoyado alguna vez?".

Trump tiene sus partidarios entre los más de ocho millones de habitantes de la ciudad. Hay barrios más conservadores en los cinco distritos, y un bastión republicano -y congresista- en Staten Island.

El viernes, frente a la Torre Trump, sus partidarios llenaron las aceras, enzarzándose a gritos con manifestantes anti-Trump. Llevaban pancartas y banderas hechas a mano, incluida una que se vio frente a una tienda de Prada en la que se leía "Trump o muerte".

Colleen Ortiz, de 50 años, que se dirigía a su trabajo, dijo que sentía que "los demócratas y los poderes fácticos no lo quieren en el cargo."

"Personalmente creo que esto va a ser contraproducente y que va a ganar en noviembre", añadió Ortiz, que vive en el Bronx.

En el interior, Trump, que durante el juicio había pronunciado sus discursos todos los días en un lúgubre pasillo del tribunal, parecía querer recuperar algo de glamour durante la rueda de prensa, en el atrio de mármol y latón del edificio. De camino al atril, pasó por delante de las escaleras mecánicas que le llevaron al anuncio en 2015 de su primera candidatura a la presidencia.

De pie frente a una hilera de banderas estadounidenses, pronunció un discurso incoherente, atacando el caso, al juez y a los demócratas, y exponiendo infundadas teorías conspirativas sobre el Presidente Biden orquestando el caso Manhattan, y un nefasto complot para librar a la nación de los coches. Calificó el juicio de "muy injusto" y de "estafa". Se marchó sin responder a las preguntas.

En Trump Village Estates, un complejo de apartamentos en la sección de Coney Island de Brooklyn que el padre del señor Trump, Fred Trump, construyó, Vernon Schlamowitz, de 89 años, dijo que no era sorprendente que 12 residentes de Manhattan hubieran condenado al expresidente.

"Al igual que el juez, elegido a dedo. Todos demócratas", dijo Schlamowitz sobre los miembros del jurado. (La identidad de los miembros del jurado no se ha hecho pública y se desconoce su afiliación partidista).

También parecía orgulloso de vivir en un edificio que lleva el nombre de Trump.

"Creo que fue mejor hombre de negocios que su padre", dijo, "pero asumió muchos más riesgos y ha caído en muchos problemas por el camino".

Algunos neoyorquinos parecían reconocer que la propia ciudad -con su ethos de "hazlo allí, hazlo en cualquier parte" y su constante agitación capitalista- había contribuido a crear la identidad del Sr. Trump.

"Supongo que Nueva York permitió que algo de eso floreciera", dijo Sarah Williams, de 72 años, una psiquiatra semiretirada de la ciudad que vive en Brooklyn desde hace 36 años. Suspiró. "Así es Nueva York", añadió. "Creo que cada vez más todo gira en torno al dinero. Lo cual es realmente lamentable, porque me encanta Nueva York".

Aun así, para muchos residentes de la ciudad, el veredicto en sí parecía reivindicar su aversión por el 45º presidente.

Lennox Hannan, de 63 años, un escritor que vive en Williamsburg, dijo que estaba "exultante" y comparó al señor Trump con un jefe de la mafia, Richard Nixon y personajes aún más desagradables.

También dijo que el veredicto también hinchó su orgullo como neoyorquino, diciendo que "el comienzo de su caída" había ocurrido en la ciudad.

"Es apropiado que la primera justicia a la que se ha enfrentado haya sido la de Nueva York", dijo el Sr. Hannan. "Todo vuelve a la ciudad de Nueva York".