Es largo y tortuoso el camino hacia enfrentamiento de Biden-Netanyahu

Nueva York.- El presidente Biden se lo expuso al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mucho antes de hacérselo saber a la opinión pública. En una conversación cargada de tensión el 11 de febrero, el presidente advirtió al primer ministro contra un asalto a gran escala a la ciudad de Rafah, en Gaza, y sugirió que el apoyo continuado de Estados Unidos dependería de cómo procediera Israel.

Fue un momento extraordinario. Por primera vez, el presidente que tan firmemente había apoyado la guerra de Israel contra Hamás amenazaba con cambiar de rumbo. La Casa Blanca, sin embargo, mantuvo la amenaza en secreto, sin mencionarla en la declaración oficial que emitió sobre la llamada. Y de hecho, la advertencia privada, quizá demasiado sutil, cayó en saco roto.

Seis días después, el 17 de febrero, Biden tuvo noticias del secretario de Estado Antony J. Blinken. El jefe de la diplomacia del presidente llamaba desde su avión gubernamental azul y blanco cuando regresaba a casa de una conferencia de seguridad en Munich. A pesar de la advertencia del presidente, Blinken informó de que la invasión de Rafah estaba cobrando impulso. Temía que pudiera provocar una catástrofe humanitaria. Tenían que trazar una línea.

En ese momento, el presidente se dirigió por un camino que conduciría a la colisión más grave entre Estados Unidos e Israel en una generación. Tres meses después, el presidente ha decidido cumplir su advertencia, dejando a ambas partes en un dramático punto muerto. Biden ha detenido un envío de 3 mil 500 bombas y ha prometido bloquear la entrega de otras armas ofensivas si Israel organiza una invasión terrestre a gran escala de Rafah a pesar de sus objeciones. Netanyahu respondió desafiante, prometiendo actuar incluso "si tenemos que quedarnos solos".

El viaje de Biden hasta este momento de confrontación ha sido largo y tortuoso, la culminación de una evolución de siete meses: de un presidente que estaba tan consternado por el ataque terrorista dirigido por Hamás del 7 de octubre que prometió un apoyo "sólido e inquebrantable" a Israel a un presidente enfadado y exasperado que finalmente se ha hartado de unos dirigentes israelíes que cree que no le escuchan.

"Ha llegado a un punto en el que ya es suficiente", dijo el ex secretario de Defensa Chuck Hagel, ex senador republicano por Nebraska y amigo de Biden desde sus días juntos en el Congreso y en la administración del presidente Barack Obama. "Creo que sintió que tenía que decir algo. Tenía que hacer algo. Tenía que mostrar alguna señal de que no iba a continuar con esto".

Entrevistas con funcionarios de la administración, miembros del Congreso, analistas de Oriente Próximo y otros, muchos de los cuales hablaron bajo condición de anonimato para describir las deliberaciones internas, indican que la decisión del presidente no se produjo como una ruptura repentina, sino como el resultado inexorable de meses de esfuerzos para influir en el comportamiento de Israel.

Desde febrero, Biden se ha centrado en Rafah y lo ha planteado a Netanyahu una y otra vez. Un ataque de gran envergadura en la ciudad densamente poblada e hinchada de masas desplazadas parecía una idea desastrosa después de que ya hubieran muerto muchos miles de personas en los primeros meses de la guerra en Gaza.

"No puedo apoyarlo", le dijo a Netanyahu, según un funcionario informado de sus llamadas. "Será un desastre".

El presidente argumentó que Yahya Sinwar, jefe militar de Hamás y presunto cerebro del atentado del 7 de octubre en el que murieron mil 200 personas en Israel, en realidad deseaba una invasión israelí porque produciría muchas muertes de civiles y aislaría aún más a Israel del resto del mundo.

Hasta cierto punto, los israelíes han respondido. A pesar de que llevan más de tres meses prometiendo invadir Rafah, aún no lo han hecho más allá de ataques limitados, lo que quizá indique que los golpes en el pecho tienen más que ver con la política interna o con presionar a Hamás durante las conversaciones de alto el fuego. Tras la amenaza de Biden de cortar las armas ofensivas la semana pasada, los funcionarios de la Administración recibieron algunos indicios de que Israel podría abstenerse de un asalto en toda regla en favor del enfoque más estratégico favorecido por los estadounidenses, que incluye ataques selectivos contra los dirigentes de Hamás e incursiones quirúrgicas.

De ser así, el actual enfrentamiento entre Washington y Jerusalén podría apaciguarse. Aunque Biden ha retrasado la entrega de bombas de 500 libras y de bombas especialmente destructivas de 2 mil libras que podrían utilizarse en un ataque contra Rafah, no ha detenido otros envíos de armas, incluido uno que sale este fin de semana con bombas de pequeño diámetro de 250 libras.

"Nunca les hemos dicho que no pueden operar en Rafah", dijo John F. Kirby, portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca. "Lo que les hemos dicho es que la forma en que lo hagan importa y que no apoyaremos una gran operación terrestre y una invasión que irrumpa en Rafah con, ya saben, múltiples divisiones de fuerzas de forma torpe e indiscriminada".

"¿Pero eliminar la amenaza de Hamás?", continuó. "Por supuesto. Tienen todo el derecho a hacerlo. Y seguirán contando con nuestro apoyo mientras lo hagan".

Desde el comienzo de la guerra en Gaza, a Biden le preocupaba que Israel, en su justificada furia por el ataque terrorista de Hamás, fuera, en opinión del presidente, demasiado lejos en su respuesta, del mismo modo que cree que Estados Unidos cometió errores de juicio en Afganistán e Irak tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Incluso cuando expresó su propia indignación visceral por las atrocidades del 7 de octubre, Biden pronto se enfrentó a la presión de su propio partido para frenar las feroces represalias de Israel. La teoría de Biden siempre fue que tendría más influencia hablando en privado como amigo de Israel que presionando a sus líderes públicamente. Aunque gran parte de las críticas a la conducta de Israel en la guerra se han centrado en Netanyahu, Biden reconoció que la guerra cuenta con un amplio apoyo en todo el espectro político israelí, incluidos los oponentes del primer ministro.

Pero con el tiempo, el presidente empezó a expresar públicamente sus frustraciones. Ya el 24 de noviembre, durante un viaje de Acción de Gracias a Nantucket, dijo que la idea de imponer condiciones a las armas estadounidenses presionadas por los progresistas era una "idea interesante", aunque todavía no estaba dispuesto a llevarla a cabo.

A medida que pasaban las semanas y aumentaban las víctimas civiles en Gaza, el enfado del presidente empezó a aflorar en actos de campaña, donde suele ser más sincero. En un acto de recaudación de fondos celebrado el 12 de diciembre, afirmó que los israelíes habían llevado a cabo "bombardeos indiscriminados", una descripción que suele asociarse a los crímenes de guerra.

Su enfado con Netanyahu se desbordó durante una llamada privada el 23 de diciembre que terminó cuando el presidente colgó el teléfono al primer ministro. "He terminado", dijo Biden, colgando el teléfono.

La administración se quedó con la impresión de que Israel esperaba entrar en la "fase C" de su plan de guerra a finales de enero, retirando la mayor parte de sus fuerzas de Gaza, salvo una sola brigada, y centrándose más en ataques selectivos de vez en cuando. Esto convenía a Biden, que estaba ansioso por pasar a la reconstrucción y posiblemente sellar un acuerdo más amplio con Arabia Saudí que otorgara reconocimiento diplomático a Israel y transformara la región.

Pero enero llegó y se fue sin señales de que el combate llegara a su fin. Los ayudantes de Biden debatían entre ellos si los israelíes les habían mentido o simplemente estaban atrapados en la impredecible realidad de la guerra. El 8 de febrero, la impaciencia de Biden estalló cuando dijo a los periodistas que el ataque de Israel a Gaza había sido "exagerado". Ese mismo día firmó un memorando de seguridad nacional destinado a garantizar que las armas estadounidenses no se utilizarían en violación del derecho internacional.

Aun así, Biden fue la figura de la Casa Blanca que más se resistió a las presiones de la izquierda política para que hiciera más por frenar a Netanyahu, por ejemplo, reduciendo la venta de armas. "El instinto natural de Biden es ser más permisivo", dijo Hagel, a diferencia de su personal. "Ellos han sido más agresivos en este punto que él. Él ha sido más cauto".

Tras cinco décadas en Washington, Biden confía plenamente en su propio criterio en política exterior y sus asesores han aprendido a no presionarle para que vaya a donde saben que no está dispuesto a ir, aunque estén más dispuestos a cambiar de táctica que él.

"Muchas de las personas que le rodeaban se sentían cada vez más frustradas", dijo Dennis B. Ross, un veterano negociador de paz en Oriente Medio que ha trabajado con Biden y muchos de sus asesores a lo largo de los años. "Algunos de ellos lo sentían desde el punto de vista de que Biden está recibiendo un golpe político y Bibi es reacio a recibir cualquier golpe político" dando marcha atrás. "¿Cómo es que Biden está pagando un precio y este tipo no?".

Entre los más dispuestos a cambiar de política antes que el presidente se encontraba el Sr. Blinken, que ha estado yendo y viniendo a la región aparentemente sin parar desde el 7 de octubre y soporta el peso de las quejas de los líderes árabes molestos por la guerra. Aunque el Sr. Blinken ha sido durante mucho tiempo un firme partidario de Israel, llegó a sentir que era el momento de presionar con más fuerza al Sr. Netanyahu y a su gabinete de guerra.

Según fuentes internas, el debate no ha derivado hacia bandos enfrentados como en administraciones anteriores, pero los asesores del presidente tienen opiniones diversas. Los más alineados con el Sr. Blinken son la vicepresidenta Kamala Harris y Jon Finer, asesor adjunto de seguridad nacional, mientras que Brett McGurk, coordinador del presidente para Oriente Medio, que trata ampliamente con sus homólogos israelíes, se considera más afín a su punto de vista. Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, se describe como una persona intermedia, pero más inclinada hacia la perspectiva de Blinken.

Probablemente nadie en el equipo está más cerca del presidente que el Sr. Blinken, que ha estado en su órbita durante más de 20 años, sirviendo como director de personal cuando el Sr. Biden era el principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y asesor de seguridad nacional cuando era vicepresidente. Blinken entiende que presionar a Biden no es la forma de hacerle cambiar de opinión. En su lugar, el camino hasta este momento ha sido una serie de reuniones, almuerzos, llamadas telefónicas, todas ellas proporcionando metódicamente información que podría hacer cambiar de opinión al presidente.

"Tony es el único que puede decirle las cosas de otra manera, pero no se las dirá delante de los demás", dijo Ross. "Yo no diría que presiona. Creo que va e informa: 'Esto es lo que he oído'. Eso se convierte en parte de la base de datos sobre la que Biden piensa lo que va a hacer".

El 7 de marzo, Biden ya estaba pensando en otra dura conversación con Netanyahu. Hablando con los legisladores en el pleno de la Cámara de Representantes tras su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente fue sorprendido en un micrófono diciendo que iba a tener una "reunión para llegar a Jesús" con el primer ministro.

Dos días después, en declaraciones a la MSNBC, lamentó "las vidas inocentes que se están perdiendo" y sugirió que tenía una "línea roja", sin decir cuál era. El 15 de marzo, el presidente elogió un discurso del senador Chuck Schumer de Nueva York, líder demócrata, en el que sugería que Netanyahu dimitiera. El 25 de marzo, Biden permitió que se aprobara una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pedía un alto el fuego inmediato sin vetarla, lo que enfureció a Netanyahu.

Un punto de inflexión se produjo el 1 de abril, cuando las fuerzas israelíes mataron por error a siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen. El Sr. Biden fue descrito como "indignado" y tuvo una dolorosa llamada con José Andrés, el famoso chef y fundador de la agencia de ayuda. Sus ayudantes calificaron la tragedia de "cambio de juego" para el presidente.

Antes de otra llamada con Netanyahu, McGurk dijo a los funcionarios israelíes que el presidente estaba enfadado y repasó una serie de cambios que debían aceptar como respuesta. Cuando Biden se puso al teléfono el 4 de abril, volvió a advertir que reconsideraría su apoyo a menos que Netanyahu cambiara de rumbo.

"Bibi, tienes que hacer más", dijo, utilizando el apodo de Netanyahu.

"Joe, te escucho", dijo.

El primer ministro enumeró una serie de cosas que haría para aumentar el flujo de ayuda humanitaria, básicamente lo que McGurk había sugerido. Los israelíes enviaron una lista de cinco páginas con los cambios que harían; los irritados asesores de Biden se dieron cuenta de que era básicamente la misma lista que los estadounidenses habían dado a los israelíes meses antes sin respuesta.

Esta vez, la amenaza del presidente se incluyó en la declaración pública sobre la llamada, redactada personalmente por el Sr. Sullivan.

Pero aunque Israel cumplió algunos de los compromisos en materia de ayuda humanitaria, Netanyahu no dio marcha atrás en el tema de Rafah.

En respuesta a la presión estadounidense, los israelíes elaboraron una amplia propuesta para sacar a un millón de personas de Rafah y evitarles el conflicto. Pero se necesitarían cientos de miles de tiendas y grandes cantidades de alimentos y agua. No se sabía con certeza si sería posible llevarla a cabo.

Sin acuerdo, el presidente se vio obligado a decidir si permitía un envío pendiente de bombas que podrían utilizarse en el atentado. Esta vez dijo que no. Sus asesores lo notificaron a los israelíes, pero no lo comunicaron al público ni al Congreso, que acababa de aprobar 15 mil millones de dólares en nueva ayuda militar para Israel. La idea era comunicárselo en privado a Netanyahu sin que se produjera un estallido público. Pero los israelíes filtraron la noticia, momento en el que Biden hizo pública en la CNN su promesa de no suministrar armas que pudieran utilizarse en una operación de envergadura en Rafah.

El retraso en el envío de la bomba fue un movimiento simbólico. Otras armas estadounidenses siguen fluyendo y los israelíes tienen suficientes para avanzar por su cuenta. Pero con los campus universitarios estadounidenses estallando en protestas políticas y una iniciativa diplomática de mayor envergadura en Oriente Medio con Arabia Saudí en peligro, Biden decidió actuar.

"Esta combinación de imperativo nacional y oportunidad estratégica ha llevado a Biden a un lugar al que nunca esperó ir", dijo Martin S. Indyk, dos veces embajador en Israel y ex enviado especial a Oriente Medio. "Es la razón por la que está hablando enérgicamente y la razón por la que ha lanzado el ultimátum".