Es 'evidente' la insurrección de Trump: Biden

Milwaukee.- El presidente Joe Biden dijo que es "evidente" que Donald Trump es un insurrecto por tratar de anular su derrota en las elecciones de 2020, pero se abstuvo de comentar sobre un caso legal en Colorado que le impediría votar en ese estado.

El presidente demócrata hizo los comentarios sobre su probable oponente republicano en las elecciones del próximo año poco después de aterrizar en Milwaukee para un evento centrado en la economía.

"Si la 14ª Enmienda es aplicable o no, dejaremos que el tribunal tome esa decisión", dijo Biden a los periodistas en la pista tras bajar del Air Force One. "Pero ciertamente apoyó una insurrección. No hay duda de ello. Ninguna. Ninguna. Y parece estar redoblando la apuesta".

Biden también criticó a Trump por sus recientes comentarios de que los migrantes estaban "envenenando la sangre" del país.

"No creo, como el expresidente volvió a decir ayer, que los inmigrantes estén contaminando nuestra sangre", dijo Biden en un discurso en la Cámara de Comercio Negra de Wisconsin. "La economía y nuestra nación son más fuertes cuando aprovechamos todo el abanico de talentos de esta nación".

El viaje de Biden a Wisconsin se produjo un día después de que el Tribunal Supremo de Colorado emitiera una decisión declarando que Trump es inelegible para servir como presidente en virtud de la Sección 3 de la 14ª Enmienda. Es la primera vez en la historia del país que esa disposición se ha utilizado para mantener a un candidato fuera de la papeleta electoral.

Los republicanos han denunciado la decisión del tribunal, y los abogados de Trump dijeron que planean apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Trump se ha negado a retractarse de sus mentiras de que el fraude electoral permitió a Biden ganar en 2020, y ha prometido indultar a los partidarios que participaron en el ataque del 6 de enero contra el Capitolio de Estados Unidos.

Biden ha condenado repetidamente a Trump y lo ha descrito como una amenaza para la democracia estadounidense. Sin embargo, ha sido más circunspecto a la hora de abordar los desafíos legales de su predecesor, incluidas varias causas penales contra él, y esta no es diferente.

La secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, declinó hacer comentarios cuando le preguntaron los periodistas a bordo del Air Force One.

"El presidente no está involucrado, no estamos involucrados en esto", dijo. "Se trata de un proceso legal y no estamos involucrados en esto".

La campaña de Biden fue igualmente circunspecta en una llamada con periodistas el martes.

"Lo que sí diré es que el presidente espera derrotar a Donald Trump o a quienquiera que surja de las primarias republicanas en las urnas en noviembre de 2024", dijo Brooke Goren, subdirectora de comunicaciones de la campaña.