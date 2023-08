Estados Unidos.- El equipo legal de Trump está inmerso en una maraña de conflictos.The New York TimesM. Evan Corcoran, abogado que acompañó al ex presidente Donald J. Trump a la corte en esta semana para escuchar sus cargos de arraigo por tratar de anular la elección del 2020, proporcionó una crucial evidencia sobre el otro caso federal de Trump --- uno que lo acusa de retener ilegalmente documentos clasificados.

Otro abogado cercano a Trump, Boris Epshteyn, acudió a una entrevista con la fiscalía en esta primavera y podría ser uno de los co-conspiradores del expresidente en el caso de alterar la elección.

El abogado de Epshteyn, Todd Blance, está defendiendo a Trump en contra de las acusaciones de los documentos y el caso electoral.

El equipo legal que Trump que ha reunido para representarlo en ambos procesos legales del fiscal especial Jack Smith, está marcado por una maraña de posibles conflictos e intereses traslapados --- tanto que la oficina de Smith ha empezado a hacer cuestionamientos.

Aunque no es raro que los abogados de asuntos complejos --- como los casos de la muchedumbre que irrumpió en el Capitolio o las investigaciones financieras --- realicen muchas funciones o desempeñen papeles polémicos, los imperativos entrelazados en las investigaciones de Trump son particularmente intrincados y aislados.

Algunos de los abogados relacionados con los casos están representando tanto a los acusados como a los testigos no acusados.

Por lo menos uno podría convertirse eventualmente en acusado y otro podría terminar como testigo en un caso y el defensor de Trump en otro diferente.

Todo eso es además de otro hecho polémico: muchos de los abogados están recibiendo sus honorarios de la PAC Save America, que es el comité de acción política de Trump, que ha estado bajo el escrutinio del gobierno durante meses.

Algunos de los testigos de esos abogados representan a la Organización Trump, la empresa de Trump, aunque su defensa legal no ha sido arreglada por la empresa, sino por el propio equipo legal de Trump, según dijo una persona que tiene conocimiento del asunto.

Aunque los clientes podrían quedarse con sus abogados a pesar del conflicto, justo en esta semana, la fiscalía al mando de Smith, envió una advertencia acerca de esos temas.

Le pidieron a la juez Aileen M. Cannon, quien está presidiendo el caso de los documentos, que realice una audiencia “en relación con los posibles conflictos” que han surgido de la compleja lista de clientes de uno de sus abogados, Stanley Woodward Jr.

También sería un hecho incómodo decir que por lo menos Epshteyn, quien usualmente viaja con el ex presidente y lo acompañó a su arraigo este jueves, también sea un participante que no ha sido identificado como tal y no ha sido acusado en este caso.