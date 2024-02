Entró tirador en megaiglesia de Texas con su hijo de siete años

Houston.- El tirador que abrió fuego en una megaiglesia de Texas el domingo antes de ser asesinado por agentes de seguridad tenía un historial de enfermedad mental y utilizó un rifle de estilo AR en el ataque que también hirió gravemente a su hijo de 7 años de edad, dijeron las autoridades este lunes.

Genesse Ivonne Moreno fue identificada por el comandante de la Policía de Houston, Chris Hassig, como la autora de los disparos en la iglesia de Lakewood durante una rueda de prensa celebrada por la tarde.

Hassig señaló que Moreno, de 36 años, utilizaba a veces alias masculinos y femeninos, pero los investigadores determinaron mediante entrevistas e informes policiales anteriores que Moreno se identificaba como mujer.

Hassig y otros dijeron que Moreno tenía un historial de enfermedad mental, incluyendo haber sido puesto bajo detención de emergencia en 2016, pero no proporcionaron detalles adicionales.

El jefe de policía de Houston, Troy Finner, dijo que aún era demasiado pronto para identificar un motivo para el tiroteo, pero los oficiales dijeron que estaban investigando una disputa que involucraba a Moreno y a la familia del exmarido de Moreno, y agregó que los investigadores también encontraron escritos antisemitas del tirador.

Hassig también dijo que el rifle de Moreno tenía una pegatina de "Palestina" en la culata. Describió a Moreno como un "lobo solitario" que no actuaba como parte de un grupo mayor.

"Creemos que (Moreno) actuó solo", dijo Hassig.

La policía también registró este lunes la residencia de Moreno en Conroe, a unos 64,37 kilómetros al norte de Houston.

Según los investigadores, Moreno y el chico entraron en el edificio de la iglesia a las 13:55 horas después de que Moreno apuntara con una pistola a un guardia de seguridad desarmado y empezara a disparar una vez dentro.

Los guardias que estaban dentro del edificio -el agente de policía de Houston Christopher Moreno, fuera de servicio, y el agente de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas Adrian Herrera- devolvieron el fuego y mataron a Genesse Moreno.

Todos los disparos se produjeron en un pasillo de la iglesia y nada de la violencia se extendió al santuario principal, dijo Hassig, describiendo el enfrentamiento como un "tiroteo" que duró varios minutos.

"Se mantuvieron firmes ante los disparos a quemarropa", declaró Kevin Lilly, presidente de la TABC. "Eran un muro que existía entre los fieles y el terror".

Ambos agentes descargaron sus armas, pero los investigadores aún no saben si el hijo de Moreno recibió un disparo accidental de uno de ellos, dijo Finner. El niño permanece en estado crítico con una herida de bala en la cabeza, según las autoridades.

La policía dijo que un hombre de 57 años que recibió un disparo en la cadera durante el tiroteo ha sido dado de alta del hospital.

Finner dijo que el tirador dijo a los agentes después de que le dispararan que había una bomba, pero en el registro no se encontraron explosivos.

A Lakewood asisten regularmente 45 mil personas por semana, lo que la convierte en la tercera megaiglesia más grande de Estados Unidos, según el Hartford Institute for Religion Research.

Osteen dijo que la violencia podría haber sido peor si el tiroteo se hubiera producido durante el servicio del domingo por la mañana, más temprano y más multitudinario. No estaba claro dónde se encontraba Osteen durante el tiroteo.

Los disparos aterrorizaron a los fieles.

Alan Guity, de familia hondureña, es miembro de la iglesia desde 1998. Dijo que escuchó los disparos mientras descansaba en el interior del santuario de la iglesia mientras su madre trabajaba como acomodadora.

"Pum, pum, pum, pum. Y grité: '¡Mamá!", relató. Guity, de 35 años, dijo que corrió hacia su madre y ambos se tumbaron en el suelo mientras continuaban los disparos.

Osteen, de 60 años, tomó el timón de Lakewood Church tras el fallecimiento en 1999 de John Osteen, su padre y pastor fundador de la iglesia. La iglesia ha crecido espectacularmente bajo su liderazgo.

Osteen es uno de los principales promotores de lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad, una creencia según la cual Dios quiere que sus seguidores sean ricos y sanos. Es autor de varios best-sellers, entre ellos "Your Best Life Now: 7 Steps to Living at Your Full Potential".

Sus cultos televisados llegan a unos 100 países y la renovación del estadio de su iglesia costó casi 100 millones de dólares.