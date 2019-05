Entregará Departamento de Justicia al Congreso reporte completo de Mueller

Washington.- El Comité de Inteligencia del Congreso no hará válida la orden de comparecencia contra el procurador general William P. Barr como se tenía planeado el miércoles, pues el Departamento de Justicia accedió a última hora a entregar el material censurado y demás información del reporte del asesor especial requeridos por el panel, si bien no con la presteza que el comité deseaba, publicó The Washington Post.

La mañana del miércoles el representante demócrata Adam B. Schiff, el director del comité, anunció en comunicado un acuerdo. Advirtió que el citatorio “continuará siendo válido y se aplicará en caso de que el departamento no acate la solicitud del documento completo”.

Schiff añadió esperar que “para finales de la semana próxima” se concluya la “entrega inicial” con la cual se turnará al comité material correspondiente a 12 categorías de contrainteligencia e inteligencia extranjera pertenecientes a la investigación que el asesor especial Robert S. Mueller III llevó a cabo sobre la interferencia rusa en las elecciones.