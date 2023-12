Enfrentan universidades investigación del Congreso por antisemitismo

Harvard, el MIT y la Universidad de Pensilvania se enfrentaron el jueves a amenazas de donantes, peticiones de dimisión de sus presidentes y una investigación del Congreso, a medida que aumentaban las repercusiones de las respuestas de las universidades al antisemitismo en el campus.

En Pennsylvania, el consejo de administración de la universidad debatió el futuro de Elizabeth Magill, su presidenta, cuya comparecencia ante el Congreso el martes desató el furor cuando esquivó la pregunta de si sancionaría a los estudiantes que pidieran el genocidio de los judíos.

Harvard’s president, Claudine Gay, left, and the University of Pennsylvania’s president, Elizabeth Magill, have been increasingly under attack after their testimony on Tuesday.

Sus respuestas y los comentarios similares de Claudine Gay, de Harvard, y Sally Kornbluth, del M.I.T., en una reunión del comité de la Cámara de Representantes, provocaron acusaciones de que estaban haciendo poco para proteger a sus propios estudiantes. Las tres afirmaron que habían tomado medidas contra el antisemitismo, pero los críticos argumentaron que no habían hecho lo suficiente o que incluso estaban fomentando el antisemitismo en sus campus.

En respuesta, una comisión de la Cámara de Representantes abrió una investigación sobre las tres instituciones cuando su presidenta criticó a las escuelas por no abordar el "antisemitismo rampante" en sus campus tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre y la posterior invasión israelí de Gaza.

La representante Virginia Foxx, republicana de Carolina del Norte que dirige la Comisión de Educación y Población Activa, dijo que la investigación examinaría "los entornos de aprendizaje" en Harvard, el MIT y Pennsylvania, así como los procedimientos disciplinarios. Advirtió de que el grupo "no dudará" en emitir citaciones.

"La repugnante persecución y acoso de los estudiantes judíos no se limita a estas instituciones, y otras universidades deben esperar investigaciones también, ya que su letanía de fallos similares no ha pasado desapercibida", dijo Foxx en un comunicado.

La senadora Kirsten Gillibrand, demócrata por Nueva York, dijo que los tres presidentes deberían dejar sus cargos. "No se puede pedir el genocidio de los judíos, el genocidio de cualquier grupo de personas, y no decir que eso es acoso", declaró a Fox News.

Y Doug Emhoff, el marido de la vicepresidenta Kamala Harris, denunció a los dirigentes universitarios en el Encendido Nacional de la Menorah en Washington.

"Ver a los rectores de algunas de nuestras universidades más elitistas literalmente incapaces de denunciar como antisemita el llamamiento al genocidio de los judíos - esa falta de claridad moral es sencillamente inaceptable", dijo el Sr. Emhoff, que es judío.

Para la Sra. Magill, la presión también ha ido creciendo dentro de la comunidad de Pennsylvania. El consejo asesor de Wharton, la escuela de negocios de Penn, comunicó a Magill en una carta esta semana que "la universidad necesita un nuevo liderazgo con efecto inmediato".

Y el gestor de fondos de cobertura Ross L. Stevens dijo que retiraría una donación, por valor de unos 100 millones de dólares, para financiar el Stevens Center for Innovation in Finance.

"A falta de un cambio en el liderazgo y los valores en Penn en un futuro muy próximo", planea rescindir las acciones en Stone Ridge Holdings Group, dijo en un correo electrónico a su personal el jueves.

"El Sr. Stevens y Stone Ridge están consternados por la postura de la universidad ante el antisemitismo en el campus", escribieron los abogados del Sr. Stevens en una carta separada a la consejera general de la universidad informándole de su decisión.

La representante Elise Stefanik, republicana de Nueva York, interpeló a los presidentes en la audiencia del martes

Durante una reunión de emergencia por teléfono el jueves, el consejo de administración de Pennsylvania no votó sobre la destitución de Magill, que se había disculpado anteriormente por su testimonio. En su lugar, presionaron a la Sra. Magill y a otros líderes para que expresaran los valores de la universidad con mayor claridad. Los responsables de la universidad no respondieron a las solicitudes de entrevistas.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, miembro sin derecho a voto del consejo de Pennsylvania, dijo el jueves por la noche que había instado al consejo a decidir si el testimonio de Magill reflejaba los valores de la universidad.

"Espero que vuelvan a reunirse en los próximos días, y espero que sopesen cuidadosamente esa cuestión", dijo, en declaraciones a los periodistas tras una visita a Penn Hillel, un grupo universitario judío. "Esa pregunta deben responderla ellos, no yo".

Dijo que los estudiantes judíos de Hillel le dijeron que no sentían el apoyo de la administración. Algunos de ellos dijeron que tampoco se sentían apoyados por sus profesores, dijo.

En el MIT, el consejo de administración respaldó firmemente el liderazgo de la Dra. Kornbluth.

"Ha realizado una excelente labor al frente de nuestra comunidad, incluida la lucha contra el antisemitismo, la islamofobia y otras formas de odio", afirmó la junta en un comunicado enviado a todos los estudiantes, profesores y personal de la universidad. "Cuenta con nuestro apoyo total y sin reservas".

El Dr. Gay de Harvard emitió una aclaración el miércoles: "Permítanme ser claro: los llamamientos a la violencia o al genocidio contra la comunidad judía, o contra cualquier grupo religioso o étnico son viles, no tienen cabida en Harvard, y quienes amenacen a nuestros estudiantes judíos tendrán que rendir cuentas."

Pero David Wolpe, un destacado rabino, dijo que los problemas en Harvard eran profundos y dimitió el jueves del comité asesor sobre antisemitismo de Harvard, formado tras el ataque del 7 de octubre.

El rabino Wolpe elogió al Dr. Gay como una "persona amable y reflexiva", en un post en las redes sociales, y dijo que la mayoría de los estudiantes no perseguían una agenda ideológica. Pero dijo que el antisemitismo estaba tan arraigado que no creía que pudiera marcar la diferencia que esperaba.

"Parte del problema es una simple mentalidad de rebaño: gente que grita consignas cuyo significado e implicaciones desconoce, o que no desea caer mal por adoptar una postura impopular", escribió.