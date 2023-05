Enfrenta senadora Paxton conflicto de intereses

Austin.- En camino a que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, se convirtiera en una figura ascendente en el Partido Republicano, su esposa, Ángela, solía entretener a las multitudes con una guitarra y una canción.

“Soy una mamá pistolera, y mi esposo demanda a Obama”, cantó en eventos de campaña y clubes republicanos en Texas.

Cuando llegó el momento de que la maestra de secundaria y consejera vocacional lanzara su propia carrera política, un préstamo de $2 millones de su esposo impulsó a Ángela Paxton a una estrecha victoria para un escaño en el Senado estatal en los florecientes suburbios de Dallas. Una vez elegida, presentó proyectos de ley para ampliar los poderes de su cargo y aprobó presupuestos sobre su agencia estatal y su salario.

Ahora, la senadora Paxton es una figura clave en la próxima fase del juicio político histórico de Ken Paxton: como “miembro del jurado” en un juicio en el Senado que podría devolver a su esposo al cargo o desterrarlo permanentemente.

Es un papel que levanta una nube ética sobre el procedimiento del Senado. La ley estatal obliga a todos los senadores a asistir, pero no dice si ella debe participar.

“Si se tratara de un juicio en el sistema de justicia, estaría completamente obligada a (dar un paso al costado)”, dijo Kenneth Williams, profesor de procedimiento penal en la Facultad de Derecho del Sur de Texas en Houston. “Es un claro conflicto de intereses”.

El juicio comenzará a más tardar el 28 de agosto y promete ser bastante personal para Ángela Paxton.

Los 20 artículos de juicio político presentados contra Ken Paxton incluyen cargos generales de abuso de poder y comportamiento poco ético. Incluyen un cargo de soborno relacionado con una relación extramatrimonial con una asistente de un senador estatal.

Otro sugirió que Ángela Paxton estuvo involucrada en la instalación de encimeras de $20,000 en su casa, pagadas por un donante político.

Ángela Paxton no ha dicho si se recusará del juicio. Ella se negó a comentar cuando The Associated Press se le acercó fuera de la cámara del Senado el lunes.

El representante estatal Andrew Murr, quien encabezó la investigación para la destitución, se negó a decir si cree que Ángela Paxton debería hacerse a un lado. “El Senado puede establecer las reglas”, dijo.

El vicegobernador Dan Patrick controla estrictamente el Senado y su mayoría republicana de 19-12. Sugirió a un estado de televisión de Dallas antes de la votación de juicio político de la Cámara de Representantes de la semana pasada que Ángela Paxton participará en el juicio.

“Estaré presidiendo ese caso y los senadores, los 31 senadores, tendrán un voto”, dijo Patrick a WFAA-TV. “Estableceremos las reglas para ese juicio a medida que avancemos y veremos cómo se desarrolla”.

Cuando se le preguntó el martes si la senadora Paxton participaría en el juicio, Patrick se negó a comentar y dijo que no podía responder preguntas sobre los procedimientos de juicio político.

La constitución estatal requiere un voto de dos tercios de la cámara para condenar. Pero hay pocos precedentes históricos en la redacción de las reglas del juicio político, y nada con un conflicto conyugal similar, dijo Williams.

En casi 200 años de historia de Texas, Ken Paxton es solo el tercer funcionario en ser acusado y el primer funcionario estatal acusado, desde el gobernador James “Pa” Ferguson en 1917.

No existe un mecanismo legal para obligar a Ángela Paxton a abandonar el juicio como si hubiera un juicio penal, dijo Williams.

“Depende de sus estándares éticos y brújula, básicamente”, dijo Williams.

El juicio se produce no solo después de que Paxton fuera reelegido abrumadoramente en noviembre, sino también su esposa, quien logró un segundo mandato respaldada por un amplio apoyo entre los activistas conservadores. Incluyeron a Jonathan Sáenz, presidente y abogado de Texas Values, quien ha trabajado de cerca con la senadora en la legislación, incluido un proyecto de ley que presentó este año que prohibía el contenido sexual en las bibliotecas de las escuelas públicas.

Dijo que la senadora Paxton “se ha ganado el derecho de decidir qué cree que es mejor en esta situación”.

“La senadora Paxton ciertamente se encuentra en la categoría más alta de funcionarios electos por la forma en que trata a las personas y su posición. Tengo mucha confianza en su brújula moral para ponerse del lado de lo que ella cree que es mejor”, dijo Sáenz.

Los Paxton se ayudan mutuamente en la política y las peleas legales.

Ángela impulsó a Ken a perseguir sus ambiciones políticas en su primera candidatura a un escaño en la Cámara de Representantes en 2002. En 2018, promocionó la experiencia y los consejos políticos de Ken en su primera campaña para el Senado. Eso incluyó el préstamo de $2 millones de su campaña de reelección en una primaria republicana dolorosa.

Uno de los primeros movimientos de Ángela Paxton como legisladora estatal fue presentar un proyecto de ley para dar a la oficina del fiscal general nuevos poderes sobre exenciones de licencias para asesores de inversiones.

Ken Paxton fue acusado en 2015 por no registrarse como asesor de inversiones mientras recaudaba dinero para una startup de tecnología en la que invirtió y le pagaron. Todavía tiene que ir a juicio por el cargo de delito grave.

Ángela Paxton insistió en que su proyecto de ley no tenía nada que ver con sus cargos penales, pero los expertos legales dijeron que estaba cerca del corazón de su acusación. El proyecto de ley finalmente fracasó.

En 2022, Ángela fue la conductora de la huida de su casa cuando Ken se subió a la camioneta de la familia para evitar un notificador con una citación en una demanda federal por aborto.

Ángela Paxton no es la única legisladora con un posible conflicto de intereses en el juicio.

Los artículos de acusación de la Cámara acusan a Paxton de utilizar al senador estatal Bryan Hughes como un “solicitante falso” de una opinión legal que protegía a un donante político de la ejecución hipotecaria.

Hughes no ha dicho si espera ser llamado como testigo o si se recusará. No respondió a las solicitudes de comentarios el lunes.

Ken Paxton y sus aliados, desde el ex presidente Donald Trump hasta organizaciones de base de Texas, han calificado el proceso de juicio político de la Cámara de Representantes como una farsa políticamente motivada, acelerada en la última semana de la sesión legislativa.

El fiscal general suspendido ahora espera tener una oportunidad de luchar en un Senado controlado por Patrick.