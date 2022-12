Enfrenta Musk ira creciente por suspensión de cuentas en Twitter

Elon Musk se enfrentó este viernes a una creciente reacción de los legisladores de ambos lados del Atlántico, con amenazas de multas y sanciones, luego de que Twitter suspendiera las cuentas de al menos ocho periodistas este jueves sin previo aviso.

Las cuentas suspendidas incluían las de Ryan Mac de The New York Times, Donie O'Sullivan de CNN y Drew Harwell de The Washington Post. No estaba claro qué tenían en común las suspensiones.

El silenciamiento de voces prominentes podría aumentar la presión regulatoria en Twitter, y posiblemente en otras compañías de Musk, incluidas Tesla y SpaceX, que es un gran receptor de fondos y proyectos del gobierno. También podría perjudicar su impulso para que los anunciantes reacios regresen a la plataforma.

La acción desencadenó una ola de protestas. Las organizaciones de noticias, incluidos The New York Times y CNN, han exigido que Musk explique su razón. Los partidarios de los periodistas argumentaron en Twitter que la medida era demasiado punitiva.

Los legisladores de la Unión Europea pueden pasar a la ofensiva. Vera Jourova, vicepresidenta de la Comisión Europea, dijo que la medida violaba la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea y su Ley de Libertad de Medios.

“Hay líneas rojas. Y sanciones, pronto”, tuiteó este viernes por la mañana.

La Ley de Servicios Digitales recientemente ratificada sirve como una especie de libro de reglas sobre la moderación de contenido para las empresas que operan en el bloque. Entra en vigencia el próximo año y conlleva una multa del 6 por ciento de los ingresos globales para las empresas que infrinjan las reglas.

La representante Lori Trahan, demócrata de Massachusetts y miembro del comité de la Cámara de Representantes sobre comunicaciones electrónicas e Internet, también expresó su consternación por la medida de Twitter. Ella tuiteó este jueves que había recibido garantías esta semana de la compañía de que no tenía intención de tomar represalias contra los periodistas o investigadores independientes que cubren a Musk y Twitter de manera crítica.

“Menos de 12 horas después, varios reporteros de tecnología han sido suspendidos. ¿Cuál es el problema, @elonmusk? ella escribió.

Los movimientos se produjeron un día después de que Twitter suspendiera más de dos docenas de otras cuentas, incluida una cuenta perteneciente a Jack Sweeney, el estudiante universitario de 20 años detrás de @elonjet, que rastreaba los movimientos del avión privado de Musk. Cada uno de los periodistas suspendidos había escrito sobre la cuenta de seguimiento de aviones o tuiteado al respecto.