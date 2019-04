Endurece Pelosi condiciones para T-MEC

La mayoría demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos esperará analizar la implementación de la reforma sobre justicia y conciliación laboral en México antes de considerar la ratificación del nuevo Tratado Comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC).

Cuestionada en un foro sobre sus prioridades en el Capitolio, la Presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, endureció su postura sobre la reforma laboral México asegurando que su simple aprobación en el Congreso mexicano no es suficiente para avanzar en el T-MEC.

"Tenemos que ver evidencia de lo que está ocurriendo, no sólo que (México) aprueben la legislación sino que implementen la política pública (contenida en ella)", dijo Pelosi en un foro del sitio de internet Politico, a la pregunta concreta sobre las posibilidades ratificación del T-MEC en EU.

El 12 de noviembre tras las elecciones legislativas de medio término, la líder demócrata había ya dicho -en entrevista con The New York Times- que la aprobación de la reforma laboral en México era requisito para considerar el T-MEC pero ahora fue más allá insertando su implementación.

"Tenemos que ver que México aprueba la legislación, que tienen todos los factores en su lugar, que nos aseguremos que sea implementada y que demuestren algunos compromisos de sinceridad", dijo Pelosi, insistiendo en el tema de la implementación, algo que no había citado previamente.

Con mayoría en el Senado del Partido Republicano del Presidente Donald Trump- la ratificación del nuevo tratado comercial depende en buena medida de la mayoría demócrata en la Cámara Baja; ayer, Pelosi insistió que aprobar la reforma laboral en México no garantiza ratificación en EU.

"A menos que se haga esto nosotros ni siquiera podemos considerarlo", dijo Pelosi en el foro.

Firmado por los tres países en noviembre pasado, el T-MEC contiene un anexo sobre temas laborales -Anexo 23A- en el que México adquiere el compromiso de avalar la reforma a la justicia y la conciliación laboral antes de que el nuevo pacto comercial pueda entrar en vigor.

Presentada en la Cámara de Diputados en diciembre por Morena, la reforma secundaria desaparecería las Juntas de Conciliación y Arbitraje dejando la justicia laboral a tribunales locales y federales y las labores de conciliación a centros autónomos locales y federales.

También, la reforma secundaria es necesaria para concretar la creación de una nueva institución federal descentralizada y autónoma para el registro de sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo así como de regular la conciliación a nivel federal.

Debido a retrasos derivados del cierre del Gobierno federal en enero, todos los ojos sobre el futuro de la ratificación del T-MEC están puestos en la Comisión Internacional del Comercio de EU (USITC, en inglés), que deberá presentar una evaluación económica del acuerdo a mediados de abril.

Según el negociador comercial de EU, Robert Lighthizer, la aprobación del T-MEC es la prioridad central de la Administración Trump de la que depende el éxito del resto de su política comercial y que se fijó renegociar desde el inicio el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).