En momento inoportuno, la Cumbre de las Américas

Washington.— El presidente Joe Biden tiene previsto llegar a Los Ángeles el miércoles para organizar una reunión cumbre de tres días de líderes latinoamericanos, donde espera demostrar su capacidad para enfrentar los problemas económicos y migratorios que alimentan la mayoría de los desafíos de la región.

Incluso antes de su primera reunión, el presidente es objeto de un boicot por parte de algunos de los jefes de Estado más importantes, que se han negado a asistir porque Biden excluyó a varios dictadores de la región. Su agenda para la reunión, que incluye una serie de anuncios que suenan elevados, está siendo recibida con profundo escepticismo.

Y una caravana de miles de migrantes se dirige hacia el norte a través de México con la esperanza de cruzar a Estados Unidos mientras Biden está en California, un pequeño pero visible recordatorio de los problemas en la frontera que han plagado su presidencia.

Biden se enfrenta a la improbable perspectiva de lograr un progreso diplomático serio en un momento en que muchos de sus homólogos dudan del compromiso de Estados Unidos en la región.

“No creo que esta cumbre haya sido en el momento oportuno ni esté destinada a grandes cosas”, dijo Andrés Rozental, quien fue vicecanciller de México durante seis años. “No tengo una gran cantidad de esperanza en ningún avance importante. La gente será escéptica, y luego tendrán que esperar y ver si sale algo”.

Durante su campaña presidencial, Biden no ocultó su deseo de reorientar a Estados Unidos, política exterior hacia Asia, con un enfoque en la influencia emergente de China. Desde que asumió el cargo, se ha centrado en la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pasando meses construyendo coaliciones entre los países europeos.

Biden sigue decidido a no ignorar a las naciones al sur de Estados Unidos, dijeron funcionarios de la administración, particularmente la devastación económica en algunas áreas que está desestabilizando la región y socavando el comercio.

La pieza central de los anuncios del presidente esta semana será la creación de lo que su administración desafía a llamar la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, que tiene como objetivo ayudar a los países a recuperarse de la pandemia de coronavirus y la economía a largo plazo.

Funcionarios de la administración dijeron que Biden propondrá reformas al Banco Interamericano de Desarrollo para incentivar más inversión privada en la región e inversiones de 300 millones de dólares por parte de Estados Unidos para combatir la inseguridad alimentaria. El martes, la vicepresidenta Kamala Harris anunció promesas de inversiones por valor de mil 900 millones de dólares por parte de empresas privadas durante los próximos años.

Pero no está claro que las inversiones sean lo suficientemente sólidas como para evitar que esos países recurran a China en busca de ayuda, un objetivo clave para Biden.

“Difícilmente puede cubrir las necesidades de infraestructura aquí”, dijo Rozental. “Build Back Better se ha quedado prácticamente en el camino. Simplemente no hay nada en las cartas que me indique que Biden va a presentar algún tipo de gran New Deal para América Latina”.

Para Harris, a quien Biden asignó el trabajo de abordar las causas de la inmigración ilegal, la cumbre podría haber sido una oportunidad para demostrar su eficacia. Después de reunirse este año con la presidenta Xiomara Castro de Honduras, Harris dijo que estaba optimista sobre las relaciones que estaba construyendo con los líderes de la región.

Pero ni Castro ni los líderes de El Salvador, Guatemala o México asisten a la cumbre, lo que socava la evaluación del vicepresidente sobre sus relaciones cercanas. Los desaires se produjeron después de casi un mes de intentos a puerta cerrada por parte de Estados Unidos para asegurar su participación.