En México, Adams elogia a migrantes; también les dijo que dejaran de venir

El alcalde Eric Adams fue a América Latina con dos misiones: promocionar la ciudad de Nueva York y elogiar a los inmigrantes anteriores, y hablar a los nuevos inmigrantes de la miseria que les espera si vienen.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, aterrizó en México esta semana con una misión urgente de cuatro días: ser testigo de primera mano de las fuerzas que han traído a más de 120 mil migrantes a Nueva York y advertir a los migrantes en tránsito de la miseria que les espera una vez que lleguen.

PUBLICIDAD

Tenía previsto visitar los pasos que los migrantes toman a través de Ecuador y Colombia, incluido un traicionero tramo de selva en Panamá conocido como la Brecha del Darién. Pero antes, Adams pasó 24 horas en México animando a su ciudad y alabando a los inmigrantes.

El jueves promocionó el "Empire State of Mind" en un foro sobre las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos en Ciudad de México. En su defensa del floreciente sector tecnológico de la ciudad, extendió una invitación: "Las empresas tecnológicas que estén aquí, dondequiera que estén, que hagan las maletas, se trasladen a Nueva York y lo traigan aquí".

A continuación se dirigió a la ciudad de Puebla para rendir homenaje a la ciudad natal de gran parte de la comunidad inmigrante mexicana de Nueva York. En un discurso pronunciado en el edificio del Congreso estatal de Puebla, Adams describió cómo el comisionado de asuntos de inmigración de la ciudad de Nueva York, que le acompañó en el viaje, había venido de Puebla de niño, "en busca del sueño americano".

"Estoy aquí en México para decir que hemos sido socios durante mucho tiempo. Somos vecinos. Somos familiares", dijo. "Mi casa es su casa".

The split purpose of his trip — to sell New York as a great place to do business but a terrible place for the newest migrants to try to work or live — reflects the challenges Mr. Adams faces back home.

Menos de dos años después de su toma de posesión, la distracción y el coste de encontrar nuevos lugares para alojar y alimentar a los 60 mil inmigrantes que actualmente se encuentran bajo el cuidado de la ciudad han desviado su agenda y exacerbado algunos de los problemas más acuciantes de la ciudad, incluida una crisis de vivienda en espiral.

La crisis migratoria también ha provocado el rechazo de sus electores y, en ocasiones, le ha enfrentado a otros demócratas que podrían ser aliados, como el presidente Biden y la gobernadora Kathy Hochul.

El gobierno de Adams ha respondido al problema de diversas maneras. Esta semana, los abogados de la ciudad continuaron su esfuerzo por cambiar el decreto judicial que obliga a la ciudad a alojar a todas las personas sin hogar, incluidos los inmigrantes. Pidieron a un juez que permitiera al alcalde renunciar al llamado derecho de alojamiento para algunos grupos durante "emergencias".

Adams también ha salido a la calle, a Washington D.C. y a la frontera, para defender que el gobierno federal debería hacer más para ayudar y que los inmigrantes deberían dejar de venir.

A principios de semana, el alcalde dijo que en este viaje, planeaba cubrir los medios de comunicación en América Latina con el mensaje de que la ciudad de Nueva York estaba absolutamente sin espacio y que los migrantes no deben esperar "permanecer en un hotel de cinco estrellas."

En una sala del edificio del Congreso de Puebla en la que había un ornamentado monumento a los migrantes fallecidos al cruzar la frontera, decorado con estatuas de ángeles y niños llorosos, dijo a los periodistas que uno de sus objetivos era "comunicar a la gente de todos los países que estamos visitando que la ciudad de Nueva York ha llegado al límite de su capacidad y que no queremos convertir su aspiración de sueños en una pesadilla."

Natalia Banulescu-Bogdan, experta en inmigración que ha llevado a cabo investigaciones sobre los mensajes en torno a la inmigración, ofreció una valoración contundente del plan del alcalde. "No creo que este método sea eficaz", afirmó Banulescu-Bogdan, subdirectora del Migration Policy Institute, un grupo de reflexión no partidista.

Según ella, la afirmación del alcalde de que la ciudad se ha quedado sin sitio se contradice con las publicaciones en las redes sociales y las noticias en las que los inmigrantes ven a personas que encuentran alojamiento y trabajo en la ciudad.

"El otro problema", dijo Banulescu-Bogdan, "es el mensajero: La gente entiende que los actores gubernamentales tienen sus propios incentivos e intereses detrás del mensaje que intentan difundir." Es mucho más probable que crean lo que oyen decir a personas que conocen y en las que confían.

Según Banulescu-Bogdan, la campaña de publicidad negativa de Adams podría ser contraproducente. La imagen surrealista del alcalde de la capital financiera de Estados Unidos -un hombre elegante y con fanfarronería- viajando miles de kilómetros a uno de los lugares más desesperados de la tierra podría acabar funcionando inadvertidamente como una herramienta de reclutamiento, dijo.

Los inmigrantes podrían llegar a pensar que si el alcalde está tan preocupado por la merma de recursos de la ciudad que está dispuesto a hacer el esfuerzo de decírselo en persona, la ciudad debe ser un lugar con enormes recursos. Por otra parte, dijo, el Sr. Adams podría beneficiarse en casa de ser visto como un líder práctico "dispuesto a arremangarse".

Antes de este viaje, el alcalde se había reunido a menudo con inmigrantes para escuchar sus historias. En su viaje a la frontera en enero, dijo a un grupo de inmigrantes en El Paso que lucharía para que pudieran trabajar y "experimentar el sueño americano", aunque intentó disuadirles de venir a Nueva York.

En un discurso pronunciado en Ciudad de México el jueves por la mañana, advirtió sobre los posibles efectos negativos de los migrantes, sugiriendo que una gran población de hombres podría "repercutir en los hurtos en s".

Más tarde, aclaró que no pretendía insinuar que hubiera pruebas de que los migrantes fueran responsables del aumento de los hurtos en las tiendas. La afluencia de inmigrantes está creando "un entorno desesperado", dijo Adams.

Más tarde, en Puebla, el alcalde recibió un título universitario honorífico, una placa enmarcada del Congreso estatal con la palabra "Reconocimiento" en español y la medalla Cinco de Mayo del gobernador.

En una recepción celebrada en el patio del palacio del gobernador, entre cuyos asistentes había hijos e hijas de poblanos que habían emigrado a Nueva York y triunfado, Adams comparó los beneficios de la inmigración con el proceso de polinización. Sonaba casi como una invitación a los recién llegados.

"Podemos hacer polinización cruzada con los emigrantes y solicitantes de asilo de toda nuestra región", dijo. "Sólo ganamos si polinizamos con ellos, para que puedan producir las flores que nosotros tuvimos la suerte de producir".

"Así que juntos, polinicemos la crisis".

Pasada la medianoche, el alcalde tomó un vuelo con destino a Quito, la capital de Ecuador. Por la mañana le esperaba una visita a un centro de refugiados.