En los últimos 15 años Trump no ha pagado impuestos en 10

Nueva York— Donald Trump no pagó impuestos sobre la renta en 10 de los últimos 15 años a partir del 2000, porque informó haber perdido significativamente más de lo que ganó, según un explosivo informe publicado este domingo por el New York Times, informó CNN.

El presidente pagó solo 750 dólares en impuestos federales sobre la renta tanto en el año en que ganó la presidencia como en su primer año en la Casa Blanca, según más de dos décadas de su información fiscal obtenida por The New York Times.

En una sesión informativa este domingo, Trump negó la historia del New York Times y dijo que paga "mucho" en impuestos federales sobre la renta.

"Pago y pago mucho en impuestos estatales sobre la renta", dijo Trump.

Agregó que está dispuesto a dar a conocer sus declaraciones de impuestos una vez que ya no esté bajo la auditoría del Servicio de Impuestos Internos, que aseguró que lo tratan mal.

Trump no tiene la obligación de retener sus declaraciones de impuestos mientras está bajo auditoría, pero lo ha estado diciendo durante años.

El presidente se negó repetidamente a responder cuánto ha pagado en impuestos federales en la sesión informativa.

Los impuestos de Trump han sido en gran parte un misterio desde que se postuló para el cargo. Durante la campaña de 2016, el entonces candidato rompió con las normas de las elecciones presidenciales y se negó a presentar sus declaraciones de impuestos para la revisión pública. Han permanecido privadas desde que asumió el cargo.

En respuesta a una carta que resume los hallazgos del periódico, el abogado de la Organización Trump, Alan Garten, le dijo al New York Times que "la mayoría de los hechos, si no es que todos, parecen ser inexactos" y solicitó los documentos.

El New York Times dijo que no hará públicos los datos de las declaraciones de impuestos de Trump para no poner en peligro sus fuentes "que han asumido enormes riesgos personales para ayudar a informar al público".