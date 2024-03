En los casos de Trump, Suprema Corte no puede evitar la política

The New York Times | Los recientes intentos de hacer que el Tribunal Supremo parezca estar por encima de la política partidista no están funcionando

Nueva York.- En los casos importantes relacionados con el expresidente Donald J. Trump, la Suprema Corte ha tratado de poner cierta distancia de la política. Pero ese frágil intento parece que no está teniendo éxito. El intento de unidad en la corte en los casos relacionados con el ex presidente está basado en 27 puntos de información, o sean nueve votos cada uno en tres fallos importantes, todos nominalmente de manera unánime. Esos fallos sugieren que los jueces están tratando de encontrar el consenso y evitar la política. Por ejemplo, no hubo disentimientos en la decisión que emitió la Suprema Corte el lunes, permitiendo que Trump permaneciera en las boletas de todo el país a pesar de una provisión constitucional que prohíbe que las personas que han participado en insurrecciones ocupen un cargo público. Tampoco hubo disentimientos en diciembre, cuando la corte rechazó la petición de los fiscales del gobierno para eludir una corte federal de apelaciones y tomar una rápida decisión sobre la audaz afirmación de Trump de que es inmune de ser procesado por los cargos de tratar de anular la elección del 2020. Eso podría asegurar un juicio mucho antes de la elección del 2024. Y de igual manera, no hubo disentimientos la semana pasada cuando ese caso regresó a la corte después que de manera unánime un panel integrado por tres jueces de la corte de apelaciones rechazó el argumento de inmunidad. La Suprema Corte, después de sopesar lo que debía hacer durante más de dos semanas, decidió aplazar el juicio de Trump mientras considera el caso, programando los argumentos para siete semanas después y poniendo en grave peligro la posibilidad de que emitan un veredicto sobre el juicio antes de la elección. Sin embargo, la unidad que mostraron en los tres fallos está deteriorándose. El lunes, los nueves jueces estuvieron de acuerdo con la conclusión de que los estados no pueden prohibir a los candidatos presidenciales aparecer en las boletas, de acuerdo a la Sección 3 de la Catorceava Enmienda, que prohíbe que los funcionarios que juraron defender la Constitución y participaron en una insurrección no pueden ocupar un cargo público. La corte debió haber parado allí, comentó David A. Strauss, profesor de Derecho de la Universidad de Chicago. Sin embargo, cinco jueces, en una opinión mayoritaria que no fue firmada, optaron por un fallo más amplio, diciendo que se requiere una legislación federal detallada para estudiar la Sección 3 en cualquier situación. Jack Goldsmith, profesor de Derecho de Harvard, comentó que los jueces se encuentran en un lugar difícil. "Todos los integrantes de la corte están actuando de buena fe y creen que están siendo apolíticos y están haciendo lo correcto", dijo. "La corte, más que cualquier institución federal, ha evitado la locura de la reacción sobre Trump. Pero esos casos que implican al expresidente, que la corte tiene el derecho de considerar, invariablemente tienen un enorme impacto en la política presidencial, sin importar lo que decida la corte".