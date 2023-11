En las garras del suicidio

Flint.- Se asomó a la carpa en un festival de verano en un pequeño pueblo, esperando que alguien se detuviera a preguntarle sobre sus tatuajes, su camiseta, las fotografías enmarcadas de su hijo en una mesa en la parte trasera del puesto.

Barbie Rohde se ha convertido en un cartel ambulante para esta causa. Se siente llamada a decir las palabras, por mucho que a veces inquieten a las personas que se detienen en su puesto: “suicidio de veterano”.

Un hombre con una gorra militar retrocedió y se alejó. Su esposa dijo que lo sentía, él sufre de estrés postraumático y le cuesta hablar de ello.

“Me preocupo por él y por nosotros todos los días”, dijo.

Rohde buscó debajo de las mesas de exhibición, tomó el candado de una pistola y lo envolvió en un pañuelo azul, con el número de teléfono de la línea de crisis del Departamento de Asuntos de Veteranos impreso: llame al 988, presione 1.

“Aquí tienes algunos obsequios gratis”, dijo, y los metió discretamente en la bolsa junto con dos camisetas que compró la mujer.

Rohde dirige el capítulo más activo de una organización sin fines de lucro llamada Misión 22, cuyo objetivo es poner fin al flagelo del suicidio de militares y veteranos, que mata a miles de personas cada año, a un ritmo mucho mayor que el de la población general. Tres cuartas partes de quienes se quitan la vida utilizan armas de fuego.

Uno de ellos era su hijo de 25 años, el sargento del ejército. Cody Bowman.

Durante décadas, las discusiones sobre la prevención del suicidio eludieron cuestiones espinosas sobre las armas de fuego, dicen los expertos, y el Ejército no ha implementado medidas que pudieran ser controvertidas. Pero entre los investigadores, el VA y la gente corriente como Rohde se ha arraigado una convicción cada vez mayor: si Estados Unidos quiere abordar en serio una epidemia de suicidio, debe encontrar una manera de honrar a los veteranos, respetar sus derechos a poseer un arma, pero manténgalo fuera de sus manos en sus días más oscuros.

Rohde viaja a ciudades de todo el este de Texas, conservador y amante de las armas. En este festival, el stand del Cuerpo de Marines al final de la calle estaba subastando un AR-15 para recaudar dinero para una organización benéfica para niños. Pasó por un puesto de juguetes, donde un artículo popular era una versión de plástico del rifle. Se detuvo para visitar a un amigo que regala candados para armas a cualquiera que compre sus camisetas, algunas apoyando al ex presidente Donald Trump, otras que dicen: “Dios. Armas. Café”.

Este es un lugar donde la gente cree profundamente en la Segunda Enmienda, que las armas son fundamentales para la identidad de la nación, que las armas protegen a sus familias. Y Rohde también cree eso, excepto que, a veces, la herramienta que pensaba que lo protegería podría ser la que lo destruya.

Ella cuenta su historia a cualquiera que la escuche: estaba preocupada por su hijo. La mayor parte de su mano izquierda se había perdido en un accidente de entrenamiento. Le dijo a su madre que no sabía si podría continuar su carrera militar y que todo lo que siempre había querido ser era soldado. Le pidió sus armas, que ella había estado sosteniendo. Ella había dudado. Pero eran suyos y esto es Texas.

Entonces, un día, llegó a casa del trabajo sirviendo mesas. Oyó un coche, miró por la ventana y vio a hombres con uniformes militares que se dirigían hacia su casa.

“Su hijo, el sargento Cody Bowman, murió a causa de una herida de bala autoinfligida”, dijeron. Durante el resto del día, Rohde se sentó en el suelo y gritó.

No comió durante seis días. Decidió que quería estar con su hijo.

Se sentó en el sofá, trituró pastillas para dormir, las puso en un Blue Moon y se lo bebió. Supone que inconscientemente no quería morir porque llamó a una amiga, quien avisó a su marido y ella se despertó en el hospital.

Entonces, cuando la gente dice que si una persona no tiene un arma, encontrará otra manera, ella no está de acuerdo. Lo intentó y vivió.

Su hijo no tuvo esa segunda oportunidad.

Ahora su vida está consumida por este trabajo voluntario, de modo que cuando visite la tumba de su hijo, pueda susurrar todas las cosas que ha hecho en su nombre, para ahorrarle esta agonía a otra madre, para que se sienta orgulloso de ella.

“Me alegro de no tener un arma. Porque si hubiera tenido un arma, creo que habría terminado el trabajo. Necesito estar aquí, todavía tengo mucho por hacer”, dijo.

“Y desearía que Cody no hubiera tenido un arma”.

Seguidora de Trump

Barbie Rohde es una conservadora y una devota fanática de Trump. No le gustan frases como “control de armas” y no cree en restricciones obligatorias de armas. Pero hay que hacer algo más, piensa.

“Realmente creo que tener un acceso tan fácil a las armas es un gran problema, el fácil acceso para nuestros militares que están sufriendo”, dijo. “Esa no es una opinión popular para mí. Y no me importa porque eso es lo que creo”.

Otros también lo creen ahora.

El VA invitó a Joe Bartozzi, presidente de la Fundación Nacional de Deportes de Tiro, a hablar con proveedores de atención médica en una conferencia sobre el suicidio en 2020. Bartozzi estaba nervioso. Le preocupaba que las cosas pudieran derivar en los acalorados debates a los que se ha acostumbrado: o las armas son malas o las armas son geniales, y no hay nada intermedio.

Pero eso no sucedió. Los médicos realmente querían saber sobre armas de fuego, cómo hablar con los pacientes sin que suene como si estuvieran agarrando un arma y qué podría hacer la industria para ayudar.

“Es un gran cambio para nosotros hablar tan directamente sobre las armas de fuego”, dijo Matt Miller, que dirige los esfuerzos de prevención del suicidio del VA.

Un recurso fácil

Los datos se habían vuelto demasiado obvios para seguir ignorándolos: la gran mayoría de las personas que intentan suicidarse no mueren. Una pequeña fracción, sólo alrededor del 5% de las personas que intentan suicidarse, utiliza un arma. Pero las armas son mortales casi siempre, y por eso acaban representando más de la mitad de las muertes por suicidio. Para los veteranos, esa cifra aumenta al 75%.

Los expertos dicen que las experiencias traumáticas en la guerra influyen en que los veteranos tengan una tasa de suicidio 1.5 veces mayor que otros. Sin embargo, incluso aquellos sin antecedentes de combate mueren por suicidio a un ritmo mucho mayor. Lo que tienen en común, dicen los investigadores, es una demografía que es especialmente vulnerable al suicidio: predominantemente hombres blancos con acceso y familiaridad con las armas de fuego.

El ejército encargó a un panel de investigadores que recomendara soluciones. En febrero, ese comité emitió un informe de 115 páginas, que incluía medidas de seguridad en materia de armas, como períodos de espera en propiedades militares y el aumento de la edad mínima para que los miembros del servicio compren armas a 25 años.

“No estamos tratando de quitarle las armas a la gente, estamos tratando de evitar que la gente se suicide”, dijo el Dr. Craig Bryan, un veterano y psicólogo de la Universidad Estatal de Ohio que formó parte del panel. “Yo digo que es posible valorar los derechos de la Segunda Enmienda y también estar dispuesto a prevenir el suicidio. Esas dos cosas pueden coexistir”.

Pero el Departamento de Defensa optó por respaldar las restricciones a las armas y, en su lugar, creó otro panel para estudiarlas.

Los suicidios con armas de fuego en Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico el año pasado, según descubrió la Universidad Johns Hopkins. El debate sobre las armas suele centrarse en los homicidios y los tiroteos masivos, pero los suicidios representan más de la mitad de las muertes por armas de fuego en Estados Unidos. Los cambios en las políticas (como exigir permisos, períodos de espera y leyes de alerta) en realidad contribuyen más a prevenir el suicidio que los homicidios, afirman los investigadores.

El mayor error, dijo Bryan, es que las armas no son el problema. Si alguien no tiene un arma, la gente supone, encontrará otra manera de acabar con su vida.

El suicidio es un acto impulsivo. Las investigaciones han demostrado que tres cuartas partes de las personas pasan del pensamiento a la acción en una hora. Para el 24%, son menos de cinco minutos.

“Y lo que buscan es el mayor predictor de si vivirán o morirán”, dijo Bryan. Las sobredosis intencionales, por ejemplo, terminan en la muerte en el 2% de los intentos: es lento, hay tiempo para buscar ayuda. Las personas suicidas, cuando se les da la oportunidad de cambiar de opinión, normalmente lo hacen, dijo Bryan.

Cuando el Distrito de Columbia puso barreras en un puente desde el que muchos saltaban, algunos se burlaron: había otro puente a la vista, la gente simplemente saltaba allí. Pero no lo hicieron. Los suicidios en puentes se redujeron a casi nada. En el Reino Unido, una droga en particular se convirtió en una forma común de suicidarse. Los legisladores ordenaron un cambio en el empaque, lo que hizo que su apertura tomara más tiempo. Los suicidios cayeron en picada.

Bryan lo llama “inconveniente estratégico”.

El VA ahora está trabajando con el lobby de armas de Bartozzi; Instalaron puestos de prevención del suicidio en ferias de armas, alentaron a las tiendas de armas y a los campos de tiro a ofrecer almacenar armas de fuego en tiempos de crisis, alentaron el almacenamiento responsable en el hogar, todo lo que dijo Bartozzi, para “poner distancia entre el pensamiento y el gatillo”.

Por eso Barbie Rohde mete candados para armas en los bolsos de sus clientes. Un representante del VA le dijo que conocieron a un soldado que había decidido acabar con su vida y fue a por su arma. Pero estaba cerrado. Cuando encontró la llave, el impulso pasó. Decidió seguir con vida y los oficiales militares no tuvieron que llamar a la puerta de sus padres para repetir el horrible guión que soportó Rohde.

Los momentos bajos

Pero en Kingsport, Tennessee, la familia Fox escuchó el auto detenerse en el camino de entrada.

“Su hijo, Parker Gordon Fox, fue encontrado muerto en su casa esta mañana por una aparente herida de bala autoinfligida”, dijeron.

Su madre gritó.

“¡No es mi hijo! ¡No es mi niño! ¡No es mi bebé!”

Cuando era niño, pretendía ser un superhéroe. Se ataba una manta alrededor del cuello a modo de capa. Tenía 4 años cuando nació su hermano pequeño y los saludó en el auto, tendiéndole otra capa para ponérsela al bebé.

Fue pequeño durante mucho tiempo. Cuando comenzó la escuela secundaria, todavía no medía 5 pies (1.52 metros) y pesaba menos de 100 libras (45 kilos). Era muy querido y sus amigos lo defendían de los matones.

Sus padres, Brenda y David Fox, se preguntan si eso fue lo que lo atrajo al ejército: una vez que creció y se hizo fuerte, necesitaba defender a los demás como lo habían defendido a él.

Parker tenía 19 años cuando les dijo a sus padres que quería alistarse en el ejército, en 2014, y su madre intentaba que no la viera llorar.

Con el paso de los años, les contó a sus padres que colegas militares se habían quitado la vida. Le preguntaron si estaba bien. Y él decía: “Tengo días malos, pero todo el mundo tiene días malos”. Y esa parecía la respuesta que esperaban.

En 2020 no llegaron a verlo mucho debido a las restricciones de Covid. Era entrenador de francotiradores y tenía su base en Fort Moore, antes Fort Benning, en Georgia, a unas seis horas de distancia.

Obtuvo un permiso en julio de 2020 y los visitó durante un fin de semana. La gente ha preguntado a sus padres si ahora creen que vino a despedirse. Pero él estaba hablando de su futuro, de dejar el ejército, de volver a la universidad y de comprar una casa. Salió el domingo por la tarde y su papá le envió un mensaje de texto con un chiste sobre la cerveza que había dejado en el refrigerador: con sabor a pomelo. Ojalá hubieras dejado mejor cerveza, dijo su padre, y Parker respondió con risas.

Más tarde se enterarían de que ya estaba bebiendo con amigos. Esa noche destrozó su coche, con un amigo en el asiento del pasajero. Nadie resultó herido, pero estaba borracho y se sentía avergonzado. Le dijo a su amigo: “Podría haberte matado”. Se fue a casa y siguió bebiendo.

“No es que una persona como él sea vulnerable todo el tiempo”, dijo su padre. “Son vulnerables durante esos momentos bajos, bajos, bajos”.

Su compañero de cuarto lo encontró muerto en su baño. Tenía 25 años.

Dejó una nota.

Empezó pulcramente, luego la letra se volvió más frenética.

“Tengo que hacer esto rápido porque tengo muchos amigos que me lo impedirían”.

Esa es la parte que más los afectó: tenía que ser rápido, o alguien lo habría salvado.

“¿Si no tuviera esa arma, todavía estaría con nosotros? Absolutamente”, dijo su madre. “Creo eso en el fondo de mi alma. Habría pasado hasta la mañana y habría dicho: 'Dios, esa fue una mala noche, pero hoy estoy aquí y vámonos'“.

Un familiar llamó para preguntar: “¿Qué le estás diciendo a la gente?” Había una implicación: esto era vergonzoso, debería ocultarse.

Dile a la gente la verdad, decían.

“Nunca hubo vergüenza. Estoy muy orgulloso de mi hijo, del niño y del hombre que era. No tengo ni una pizca de vergüenza en él. Lo lamento”, dijo David Fox.

Su congresista escuchó y llamó. Dijo que estaba patrocinando una legislación para abordar el suicidio de veteranos (en organizaciones comunitarias fuera del VA) y preguntó si podía poner el nombre de su hijo en ella. A Brenda Fox siempre le encantó escuchar el nombre de su hijo. Luego se habló en el pleno del Congreso. Se han puesto en contacto con ellos organizaciones que recibieron subvenciones: de Alaska, Oklahoma, Wisconsin y Georgia.

Los Fox no se consideran gente política. Pero piden a los militares y a los políticos que lideren un cambio cultural en la forma en que el país habla sobre las armas, que consideren restricciones razonables y que capaciten a los soldados sobre cómo arrebatarle un arma a un colega en crisis.

“Todo el mundo está siempre gritando: ‘¡Me están quitando las armas!’ O: ‘¡No necesitamos armas!’”, dijo Brenda. “No hay soluciones fáciles, y lo sabemos. Pero los pensamientos y las oraciones no son suficientes”.

A principios de este mes, el Ejército publicó su primera doctrina importante de prevención del suicidio, después de años de retrasos. Fue criticado por no incluir una guía clara sobre cómo deben actuar los miembros del servicio cuando alguien en sus filas está sufriendo.

Son conversaciones difíciles de tener.

Hace años, Jay Zimmerman, un especialista en pares del VA, habló con un amigo con quien había trabajado en apuros. Zimmerman hizo las cosas para las que el VA lo había entrenado; hable sobre tratamiento de salud mental, utilice un lenguaje sensible.

“Pero nunca pensé en decir: ‘Oye, ¿qué estás haciendo con tu arma de fuego? ¿Dónde está tu pistola ahora mismo?’”, dijo. “Y esa misma noche recibí la llamada de su esposa informándome que se había suicidado”.

Desde entonces nunca ha dejado de hacer esa pregunta.

Zimmerman es de los Apalaches de Tennessee, no lejos de donde creció Fox. Las armas son parte de la vida. Zimmerman solía dormir con dos pistolas debajo de la almohada. Ahora anima a los veteranos a los que asesora a calcular la seguridad y el riesgo de una manera diferente: a veces, la amenaza inmediata es interna y tener un arma en la mesita de noche no te hace más seguro; te pone en peligro.

David Fox ha pasado semanas lamentándose por este problema. Publicó en Facebook: Por favor, si alguna vez tienes un pensamiento suicida, dale tu arma a un amigo. Podrías pensar que estás bien en este momento, pero eso puede cambiar en un instante, como una noche bebiendo o un accidente automovilístico.

Cuando revisaba las posesiones de su hijo, eran las pequeñas cosas las que más le dolían: linternas, herbicidas, evidencia de haber construido una vida.

Y allí estaba el arma que había usado para acabar con el suyo. Odiaban esta arma: no querían quedársela, tampoco querían que circulara por el mundo.

David cogió un mazo y lo sacó al patio.

Lo rompió en 20 pedazos.

La palabra que falta

Observó a la gente pasar por su tienda y ni siquiera mirarla. A veces quiere agarrarlos y sacudirlos, exigirles que se enojen por esto, decirles que el siguiente podría ser su hijo.

“Todo el mundo piensa que no les puede pasar a ellos hasta que les sucede. Yo era una de esas personas”, dijo.

La organización sin fines de lucro para la que son voluntarios cambió recientemente su logotipo. Solía decir “Unidos en la guerra contra el suicidio de veteranos”. Ahora es la “Comunidad de Familias de Veteranos”. Rohde lo odia.

“Necesitan decir la palabra: suicidio”, dijo. “Esa es la dura verdad que debe salir a la luz”.

Tiene tatuajes del logo de la organización sin fines de lucro por todo el cuerpo, y cuando la gente le pregunta sobre ellos, no duda en decirles cómo murió su hijo y cómo no debería haberlo hecho.

Realiza un seguimiento obsesivo de cuánto dinero recauda para la causa. Estaba decepcionada con este festival; recaudaron menos de $1,000 y su meta era el doble. Ella dejó caer los hombros mientras metían las camisetas y gorras no vendidas en su todoterreno.

Su marido piensa que, en el fondo, para ella no se trata realmente del dinero; esa es simplemente la forma más fácil de saber cuánto le importa a la gente, así que cuando pronto vaya a visitar a Cody al cementerio nacional, podrá susurrarle que su muerte no fue por nada.

Ella lo crió como madre soltera y se casó con su marido cuando Cody era un adolescente. Era una vida dura, no tenían mucho dinero y su hijo siempre fue inteligente y fuerte, con una gran sonrisa. Era analítico, le gustaba desarmar las cosas y descubrir cómo volver a armarlas. Siguió las reglas: una vez se negó a ir a un concierto porque escuchó que la gente fumaría mariguana.

A los 4 años había declarado que sería “un tipo del ejército” y nunca cambió de opinión. La gente le pregunta ahora si pudiera retroceder en el tiempo, ¿intentaría detenerlo? Ella dice que no. Es lo que siempre había querido.

Ella guarda una camisa sucia que él usó en una bolsa de plástico en el cajón de su cómoda. Intenta no sacarlo con demasiada frecuencia porque no quiere que pierda su olor. Pero cuando tiene un día especialmente malo, aguantará.

Aparte de eso, lo que le queda es un terreno en un cementerio nacional.

Su marido la lleva hasta allí, pasa un momento con ella y luego la deja sola durante el tiempo que necesite. A veces se queda horas, a veces no puede soportar más que unos pocos minutos.

La mañana después del festival, ella cayó de rodillas frente a su marcador. Está grabado con un número, 96-314. Siempre le ha resultado fácil recordar los números: puede recordar la dirección de su infancia y los números de teléfono de sus amigos. Pero no se atreve a memorizar este.

Ella quitó las malas hierbas alrededor de su tumba. Ella le habló del trabajo que había hecho para él y que estaba orgullosa de él.

“Espero que estés orgulloso de mí”, dijo. “Estamos trabajando muy duro para evitar que alguien vaya al cielo como lo hizo usted”.

Ella abrazó su marcador; ella dijo que lo sentía y besó la fría piedra.

‘Es un infierno, realmente lo es’

Una joven entró en el stand de Barbie Rohde y dijo que sentía que se estaba quedando sin opciones.

“Tengo miedo todos los días, todo el tiempo”, dijo.

El marido de la mujer es un infante de marina que perdió a siete personas cuando su batallón fue a la guerra. No se siente digno de regresar a casa.

Tiene docenas de armas, dijo. A veces se sentaba en el portón trasero de su camioneta, sosteniendo una y bebiendo. Más de una vez, cuando bebía tanto que se desmayaba, ella llamó a su mamá y le dijo: “Tenemos que sacar estas armas de la casa”.

Los encerró en un remolque y su madre tomó la llave. Se enojó con ella las primeras veces. Pero luego entendió.

Comenzó a ir a un programa de recuperación de 12 pasos para el alcohol y le asignaron un patrocinador, una persona que ha experimentado su lucha, disponible a todas horas del día. ¿Por qué, le preguntó a su esposa, los militares no le ofrecen esto también, ya que saben que los soldados confían en sus compañeros de batalla?

El estrés la ha afectado, dijo su esposa. Pasó una semana en un centro de salud mental.

“Es un infierno, realmente lo es”, dijo.

Tomó una de las tarjetas de presentación de Rohde con su número de celular y responde todas las llamadas, a cualquier hora del día.

Rohde descubrió la organización sin fines de lucro Mission 22 poco después de la muerte de su hijo y ahora no hace casi nada más. Ella y su marido, Robert, han recorrido 200,000 millas en su coche. Se instalaron en festivales por todo Texas para vender camisetas, gorras y llaveros para recaudar dinero para la organización benéfica que ofrece programas para veteranos en dificultades.

Pero en realidad, Rohde siente que está ahí para ser una red de seguridad para cualquiera que se interponga en su camino. Han llegado al extremo de conducir cinco horas para recoger a un veterano y llevarlo a rehabilitación. A menudo escuchan de esposas y madres que se sienten impotentes, tal como se sintió Rohde.

Ella había pedido ayuda y llamó a la base donde estaba estacionado su hijo para decirles a sus comandantes que temía que pudiera hacerse daño y que tenía armas, dijo. No pensó que su hijo le entregaría las armas si ella se lo pidiera, pero él era un “soldado de soldado” y cree que se las habría dado a un compañero oficial.

En cambio, le dijeron que ella había llamado y él estaba furioso con ella.

Se pegó un tiro en su camioneta en la base militar de Fort Sam Houston en San Antonio.

“Me arrepiento mucho y me enojo mucho por eso”, dijo. “Es necesario que haya una red, un sistema de apoyo, que diga ‘estás pasando por algunas cosas, déjame mantenerme firme’”.