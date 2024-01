En juego pena de muerte vs Crusius

La forma en que avance el caso estatal de pena de muerte contra el señalado del tiroteo masivo en Walmart de 2019 podría depender de a quién seleccionen los votantes de El Paso este noviembre como próximo fiscal de distrito del condado.

Como el caso del estado sigue estancado, sin fechas fijadas para las mociones previas al juicio y otros pasos necesarios antes de que se pueda siquiera contemplar un juicio, parece casi seguro que no se llevará a cabo ninguno en 2024. Dos de los tres candidatos demócratas a fiscal de distrito el jueves dijeron que al menos considerarían no solicitar la pena de muerte en el caso estatal contra el tirador, Patrick Crusius, y en su lugar buscarían una sentencia de cadena perpetua.

Los fiscales federales del caso decidieron no solicitar la pena de muerte. Crusius en julio de 2023 fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas consecutivas en una prisión federal.

“En este punto, hablando con los votantes, hay quienes creen que la pena de muerte es apropiada y quienes piensan que la vida es apropiada”, dijo James Montoya, un defensor público del condado de El Paso que se postula para fiscal del distrito.

“El hecho de que el Departamento de Justicia (DOJ) y el fiscal general decidieran no (imponer la pena de muerte), creo que dice algo”, comentó Montoya en una entrevista, advirtiendo que no ha visto la evidencia que influyó a los fiscales federales para no perseguir la pena capital.

El Departamento de Justicia nunca ha explicado los motivos de la decisión, aunque los abogados defensores y los fiscales insinuaron durante la audiencia de sentencia de tres días de Crusius en julio de 2023 que su diagnóstico de trastorno esquizoafectivo influyó.

“Para mí, el factor más importante a la hora de resolver el caso es ¿dónde estaremos en enero de 2025?”, señaló Montoya, de 33 años. “Si tenemos un escenario de prueba a principios de 2025, seguiremos adelante. Si para entonces el caso sigue estancado, tendremos que esperar y ver”.

Alma Trejo, de 59 años, una candidata que sirvió como jueza del Tribunal Penal N° 1 del condado de El Paso desde 2002 hasta que renunció el otoño pasado, dijo que si es elegida probablemente continuará con el caso de pena de muerte, pero eso no es una garantía, señaló.

“Sin ver las pruebas por mí mismo, en este momento tendría que ser la pena de muerte. ¿Es algo que pueda considerar en el futuro una vez que sepa todo? Quizás, quizás”, dijo Trejo.

“Pero por ahora, la pena de muerte”, afirmó. “Porque para poder obtener la pena de muerte, hay que demostrar que este individuo es demasiado peligroso y que no existen circunstancias atenuantes. No sé qué hay ahí”.

Nancy Casas, de 49 años, otra candidata a fiscal de distrito, todavía trabaja como fiscal del condado, lo que significa que no puede comentar directamente sobre el caso de Walmart. Sam Medrano Jr., el juez del distrito 409 que preside el caso Walmart, emitió una orden de silencio que prohíbe a los abogados comentar públicamente sobre el caso.

“Recibí la directiva del fiscal del condado de que la orden de silencio también pertenece al condado. Así que tengo que cumplir con eso”, declaró Casas.

Los tres candidatos demócratas comparecieron el jueves en un foro estilo debate celebrado por la Cámara de El Paso. Bill Hicks, un republicano que fue nombrado fiscal del distrito por el gobernador Greg Abbott en diciembre de 2022, se presentará a las elecciones en noviembre contra el ganador de las primarias demócratas del 5 de marzo. Abbott nombró a Hicks después de que la anterior fiscal del distrito, Yvonne Rosales, dimitiera.

Si bien no pudo comentar directamente, Casas dijo que hay baja moral entre los abogados que trabajan actualmente en la oficina del fiscal de distrito, en referencia a la rotación entre los fiscales que supervisan el caso Walmart. La exfiscal adjunta de distrito Loretta Hewitt renunció en noviembre como fiscal principal en el caso del tiroteo en Walmart.

La votación anticipada para las primarias del 5 de marzo comienza el 20 de febrero. El último día para registrarse para votar en las primarias es el 5 de febrero.