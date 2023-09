En intercambio, Irán libera a cinco estadounidenses

Doha.- Cinco estadounidenses detenidos durante años en Irán descendieron de un avión y salieron a la libertad ayer lunes, la mayoría del brazo, como parte de un acuerdo políticamente riesgoso en el que el presidente Joe Biden aceptó la liberación de casi 6 mil millones de dólares en activos iraníes congelados adeudados por un tercer país, Corea del Sur.

Las exitosas negociaciones por la libertad de los estadounidenses le valieron a Biden un abundante agradecimiento de sus familias, pero el calor de sus rivales presidenciales republicanos y otros opositores por el acuerdo monetario con uno de los principales adversarios de Estados Unidos.

“Hoy, cinco estadounidenses inocentes que fueron encarcelados en Irán finalmente regresan a casa”, dijo Biden en un comunicado emitido mientras el avión que transportaba al grupo desde Teherán aterrizaba en Doha, Qatar. Un avión que llevaría a los estadounidenses de regreso a Estados Unidos debía aterrizar el lunes por la noche.

El presidente de línea dura de Irán, Ebrahim Raisi, presente en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, sugirió que el intercambio podría ser “un paso en la dirección de una acción humanitaria entre nosotros y Estados Unidos”.

“Definitivamente puede ayudar a generar confianza”, dijo Raisi a los periodistas.

Sin embargo, es casi seguro que las tensiones seguirán siendo altas entre Estados Unidos e Irán, que están atrapados en disputas sobre el programa nuclear de Teherán y otros asuntos. Irán dice que el programa es pacífico, pero ahora enriquece uranio más que nunca a niveles aptos para armas.

La liberación de prisioneros se produjo en medio de una importante concentración militar estadounidense en el Golfo Pérsico, con la posibilidad de que tropas estadounidenses abordaran y custodiaran barcos comerciales en el Estrecho de Ormuz, a través del cual pasa el 20% de todos los envíos de petróleo.

Después de que el avión redujo la velocidad hasta detenerse en Doha, tres de los prisioneros bajaron las escaleras. Abrazaron al embajador de Estados Unidos en Qatar, Timmy Davis, y a otros.

Los tres, Siamak Namazi, Emad Sharghi y Morad Tahbaz, se echaron los brazos sobre los hombros y se dirigieron a un edificio en el aeropuerto.

En una declaración emitida en su nombre, Namazi dijo: “no sería libre hoy si no fuera por todos ustedes que no permitieron que el mundo me olvidara”.

Estados Unidos no identificó de inmediato a los otros dos estadounidenses liberados, todos los cuales fueron puestos en libertad a cambio de cinco iraníes bajo custodia estadounidense y por el acuerdo sobre los activos iraníes congelados.

Los 5 mil 900 millones de dólares en efectivo liberados a Irán representan dinero que Corea del Sur le debía al país, pero que aún no había pagado, por el petróleo comprado antes de que Estados Unidos impusiera sanciones a tales transacciones en 2019.

Estados Unidos sostiene que, una vez en Qatar, el dinero se guardará en cuentas restringidas para ser utilizado únicamente para bienes humanitarios, como medicinas y alimentos. Esas transacciones están actualmente permitidas bajo las sanciones estadounidenses dirigidas a la República Islámica por el avance de su programa nuclear.

Los funcionarios del Gobierno iraní han coincidido en gran medida, aunque algunos de línea dura han insistido, sin pruebas, en que no habría restricciones sobre cómo Teherán gasta el dinero.

El intercambio planeado se produce antes de la reunión de los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU esta semana en Nueva York, donde hablará Raisi.