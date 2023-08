En el océano, bajo un hábitat infernal acechan extraños animales

The New York Times | “Esta es la primera vez que se encuentra vida animal debajo de la superficie” de los respiraderos hidrotermales, dijo Monika Bright, ecologista de la Universidad de Viena The New York Times | En el buque de investigación Falkor, Monika Bright y Andre Luiz de Oliveira The New York Times | Una muestra de corteza rocosa, dada la vuelta, reveló gusanos tubícolas Oasisia y Riftia y otros organismos que viven bajo las fuentes hidrotermales

Nueva York.- Frente a las costas occidentales de América Central y del Sur, hay un reino lovecraftiano bañado por la lava a miles de metros bajo el océano. Allí, en el lecho marino, los puertos de escape impulsados por volcanes conocidos como respiraderos hidrotermales disparan chorros de agua que alcanzan temperaturas de hasta 370 grados centígrados. Si bien se sabe desde hace mucho tiempo que las superficies y las periferias de estos respiraderos albergan un mosaico diverso de vida, los científicos nunca habían sabido que los animales encontraran un hogar debajo de estos géiseres infernales. Pero eso cambió en julio cuando un robot de buceo volcó el lecho de roca volcánica picada con respiraderos hidrotermales y reveló una explosión de vida animal, incluida una gran cantidad de gusanos tubícolas, criaturas extrañas que se asemejan a espaguetis inteligentes. "Esta es la primera vez que se encuentra vida animal debajo de la superficie" de los respiraderos hidrotermales, dijo Monika Bright, ecologista de la Universidad de Viena y científica principal de la expedición. Anteriormente se sabía que existía vida microbiana dentro de estos huecos. Pero la idea de que los animales estuvieran escondidos dentro de bóvedas de roca volcánica, bañándose en la oscuridad, parece impactante. "Cuanto más se profundiza, más caliente se vuelve, menos oxígeno hay, más químicos tóxicos hay en él", dijo Bright. "Es muy poco profundo, pero todavía está debajo de la corteza terrestre". Pero no todos los expertos quedaron tan sorprendidos por el descubrimiento. "Creo que tiene mucho sentido", dijo Julie Huber, geoquímica marina y microbióloga de la Institución Oceanográfica Woods Hole en Massachusetts, que no participó en el trabajo. "El fondo marino poco profundo, donde las temperaturas probablemente sean lo suficientemente bajas para que los animales sobrevivan, es lo que considero una 'cinta transportadora del fondo marino' para microbios, nutrientes y, ahora, animales". Son un misterio Gran parte de estos hábitats inusuales son un misterio. Pero, como muchas revelaciones encontradas en el fondo del mar, este descubrimiento una vez más traspasa los límites de lo que los científicos consideran posible, quizás incluso normal, para la vida en la Tierra. Los respiraderos hidrotermales, descubiertos por primera vez en las islas Galápagos, son chimeneas y abismos al estilo de Dalí que a menudo crecen sobre o cerca de las dorsales medioceánicas: vastas fisuras volcánicas en el lecho marino creadas por la divergencia de dos placas tectónicas. En las profundidades, el calor magmático asa el agua de mar filtrada, que regresa a la columna de agua en forma de sopas supercalentadas ricas en minerales. Metrópolis de criaturas A pesar de su naturaleza extrema, estos respiraderos son metrópolis de criaturas extrañas. Común entre ella son los gusanos tubulares, que comienzan su vida como larvas que nadan libremente antes de convertirse en adultos inmóviles que crecen hasta varios metros de largo y que son alimentados por bacterias que se alimentan de azufre que viven en sus intestinos.