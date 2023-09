¿En dónde dejé el teléfono, las llaves, la billetera… y el cerebro?

Nueva York.- Recientemente me encontraba en el supermercado cuando una mujer se acercó corriendo hacia mí y me dijo: “Jancee, ¿cómo estás?”.

Yo sonreí. Ella me parecía conocida pero ¿cuál era su nombre? Mientras ella hablaba, silenciosamente empecé a recitar el alfabeto esperando poder ejercitar mi memoria.

“Por favor, que su nombre no sea Zoe”, pensé, “porque ya no puedo fingir más tiempo”. Es natural preguntarse si nuestra memoria está empeorando a medida que envejecemos, esas preocupaciones no son injustificadas.

Unos 5.8 millones de estadounidenses viven con demencia, que se caracteriza por una pérdida significante de las funciones cognitivas, el factor de riesgo más grande para la demencia es el envejecimiento.

Aunque algunos lapsos de memoria relacionados con la edad no son causa de preocupación. Hablé con expertos acerca de las maneras en las que cambia la memoria, cómo podemos recordar un poco más y cuándo hablar con un médico acerca de nuestros olvidos.

Le pregunté al doctor Mario Méndez, director de Neurología del Comportamiento de la Escuela de Medicina David Geffen de UCLA, acerca de los problemas de memoria relacionadas con la edad, pero él me corrigió y me dijo: “yo diría cambios de la memoria y eso no se traduce necesariamente en un problema”.

En un estudio con casi 50 mil personas, investigadores encontraron que la memoria de corto plazo llega a su pico alrededor de los 25 años.

Pero al llegar a los 50 años, dijo Méndez, el área del cerebro que está a cargo de la memoria es menos eficiente. Aunque ser menos eficiente es diferente a una discapacidad.

‘Olvidar es normal’

Olvidar las llaves del auto o el nombre de alguien usualmente es considerado como un malfuncionamiento del cerebro pero no lo es, comentó el doctor Ronald Davis, profesor de Neurociencia del Instituto Herber Wertheim Scripps de Innovación Biomédica y Tecnología.

Estamos inundados con tanta información cada día que el cerebro tiene que manejar los recuerdos. “Olvidar es una parte normal del funcionamiento del cerebro”, agregó.

Sin embargo, si los cambios en la memoria son normales, eso no significa que no trate de mejorar su memoria. En lugar de utilizar trucos para mejorar los recuerdos, como recitar el alfabeto, unos cuantos cambios en el estilo de vida pueden ayudar.

Recomendaciones

Evite hacer muchas cosas a la vez, tenga cuidado con el estrés, que tiene una influencia directa en la memoria. La pérdida de sueño está vinculada a los déficits de memoria. La dieta también puede afectarla.

Finalmente, media hora de ejercicio cardiovascular diario puede generar nuevas neuronas en el hipocampo del cerebro, lo cual es crucial para la consolidación de la memoria.