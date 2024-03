En discursos, Trump y Biden ofrecen visiones muy distintas del país

The New York Times | El presidente Biden pronunció un discurso en el que contrastó su visión del país con la del ex presidente Donald J. Trump

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Nueva York.- Este martes por la noche, un triunfante Donald J. Trump miró hacia la multitud que lo adora en su mansión situada a un lado del mar en Palm Beach, Florida y evocó los días de su presidencia cuando, según dijo, no había guerras, la nación era admirada universalmente y estaba unida en una prosperidad igualitaria --- y luego declaró “nuestro país se está muriendo”. Dos días después, el presidente Biden miró hacia una audiencia profundamente dividida y conjuró la imagen del espejo: un país que actualmente es “literalmente la envidia del mundo” y un reciente pasado “que fue uno de los periodos más difíciles en la historia del país”, cuando los delitos aumentaron, un virus letal arrasó y el ejecutivo de la nación “no cumplió con sus deberes presidenciales más básicos” --- “el deber de cuidar el país”. Ahora que la elección presidencial está totalmente en marcha, dos discursos con dos días de diferencia dejaron una opción que deberán enfrentar los votantes, con visiones del pasado, presente y futuro que son diametralmente opuestos. Aunque los dos parecieron compartir el objetivo político de reunir a su base de votantes en lugar de la tarea más tradicional de colocarse al centro para atraer a los observadores pasivos y rivales. El discurso Estado de la Unión de este jueves y el discurso de victoria de Trump fueron en diferentes lugares y circunstancias. El del expresidente fue un mitin político en su perpetuo sitio en Mar-a-Lago. El de Biden se supone que fue una actualización sobre el estado de la nación, que es una obligación constitucional, que fue pronunciado ante los funcionarios electos del gobierno, miembros de la Suprema Corte y el liderazgo militar, con todas las formas y pompa de estado. Aunque esta versión de los dos discursos, que fueron marcadamente partidistas, pronunciados por un par de políticos veteranos que inician su revancha en la elección general con alusiones a su edad, advertencias hiperbólicas acerca de este momento en la historia, prescripciones para el futuro --- con la vaguedad de Trump y la especificidad de Biden --- y las visiones de una nación tan diferente como puede ser. PUBLICIDAD