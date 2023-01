En camino, más migrantes expulsados de EU

Ciudad Juárez.— Tras el acuerdo del Gobierno de México de aceptar cada mes en sus fronteras a 30 mil personas de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela expulsadas de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció ayer la extensión del Título 42 para los migrantes de dichas nacionalidades que ingresen a su país de manera irregular.

“El DHS está estableciendo nuevos procesos de libertad condicional para cubanos, haitianos y nicaragüenses, inspirados en los procesos exitosos para venezolanos y ucranianos, que combinan vías seguras, ordenadas y legales a los Estados Unidos, incluida la autorización para trabajar, con consecuencias significativas para quienes no cumplen para utilizar esos caminos. También estamos continuando el proceso con respecto a los venezolanos”, informó ayer el Gobierno de Joe Biden.

A partir de hoy, los interesados deberán presentar una solicitud al DHS a través de www.uscis.gov/CHNV, en donde se determinará si son elegibles, al contar con requisitos como tener un patrocinador económico en Estados Unidos.

De acuerdo con las últimas cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), 49 mil 106 cruces irregulares, equivalentes al 46.08 por ciento de los 106 mil 561 registrados por la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso durante octubre y noviembre, fueron de dichas nacionalidades.

La política sanitaria llamada Título 42 comenzó con el inicio de la pandemia, el 21 de marzo de 2020, cuando el entonces presidente, Donald Trump, de conformidad con el Título 42 de la Sección 265 del Código de los Estados Unidos, determinó que los migrantes representan un grave riesgo para la propagación del Covid-19 entre su población.

Según esta orden, CBP prohíbe desde entonces la entrada “de ciertas personas que potencialmente representan un riesgo para la salud, ya sea por estar sujetas a restricciones de viaje previamente anunciadas o porque ingresaron ilegalmente al país para eludir las medidas de detección de salud”.

Aunque hasta ayer la política no aplicaba para las personas de Nicaragua y Cuba, el Gobierno de Biden anunció que también serán expulsados a México, como ocurre desde el 12 de octubre del año pasado con los venezolanos, para quienes antes tampoco aplicaba la medida. Y ahora sólo pueden ingresar al vecino país tras un registro y solicitud aceptada.

“Los ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que no se acojan a este proceso, intenten ingresar a los Estados Unidos sin autorización y no puedan establecer una base legal para permanecer serán removidos o devueltos a México, que aceptará devoluciones de 30 mil personas por mes que no utilizan estas nuevas vías”, informó ayer DHS.

Los individuos que ingresen a los Estados Unidos, México, o Panamá sin autorización después del anuncio realizado ayer no serán elegibles para formar parte de los hasta 30 mil migrantes calificados, de estos cuatro países, para residir legalmente en los Estados Unidos por hasta dos años y recibir un permiso para trabajar durante ese período.