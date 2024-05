Empleados del sector lácteo, posible ruta de propagación

Jovelle Tamayo / The New York Times | Al menos hasta ahora, el brote no ha afectado a las pequeñas fincas sino a las gigantescas empresas lecheras que dominan cada vez más la industria y que a menudo dependen de inmigrantes para sus actividades

Nueva York.- Aunque cada vez está más claro que el brote de gripe aviar en las granjas lecheras de Estados Unidos empezó meses antes de lo que se pensaba —y que quizá esté mucho más extendido—, las autoridades federales han insistido en que el virus supone un riesgo mínimo para los seres humanos. Sin embargo, hay un grupo de personas con alto riesgo de infección: los cerca de 100 mil hombres y mujeres que trabajan en esas granjas. No se han realizado pruebas generalizadas para determinar cuántos podrían estar infectados. Ninguno se ha vacunado contra la gripe aviar. Esto deja a los trabajadores y a sus familias vulnerables frente a un agente patógeno mal rastreado. Y plantea riesgos más amplios para la salud pública. Según los expertos, si el virus llegara a la población en general, los trabajadores del sector lácteo serían una ruta probable. "No tenemos idea de si este virus evolucionará hasta convertirse en una cepa pandémica, pero hoy sabemos que los trabajadores agrícolas están expuestos, y hay buenas razones para pensar que se están enfermando", señaló Jennifer Nuzzo, directora del Centro de Pandemias de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Brown. La mayoría de los trabajadores del sector lácteo son inmigrantes hispanohablantes, a menudo en situación irregular, que podrían no gozar de permisos remunerados por enfermedad ni estar protegidos por las leyes de seguridad laboral. Muchas veces carecen de acceso a proveedores médicos, y sus empleadores pueden ser intolerantes con las ausencias. "Este sector de trabajadores no solo corre un riesgo muy elevado por el contacto directo y cercano con la leche cruda y los animales infectados, sino que también corre un riesgo muy elevado por carecer de una red de seguridad social", afirmó Elizabeth Strater, organizadora de United Farm Workers.