Empleados del New York Times realizan huelga de 24 horas

Associated Press | La periodista del New York Times Nikole Hannah-Jones habla fuera de la oficina del New York Times Associated Press | Cientos de periodistas y otros empleados del New York Times protestan frente a las oficinas del diario tras 24 horas de paro

PUBLICIDAD

Nueva York.- Más de mil periodistas y empleados del New York Times abandonaron sus puestos de trabajo durante 24 horas hoy, frustrados por las negociaciones contractuales que se han prolongado durante meses en el mayor conflicto laboral que se vive en el periódico en más de 40 años. Cientos de reporteros, editores, fotógrafos y otros empleados se reunieron a las afueras de las oficinas del periódico, cerca de Times Square, en Manhattan. PUBLICIDAD Con una redacción vacía, el New York Times dependía de personal internacional y no sindicalizado para suministrar contenidos a sus más de 9 millones de suscriptores en todo el mundo hasta que finalice la huelga a las 12.01 horas del viernes. El sindicato NewsGuild of New York cumplió su promesa de ir a la huelga después de que las partes no llegaron a un acuerdo en las negociaciones que se interrumpieron el miércoles por la noche. Las partes siguen muy distanciadas en temas que incluyen salarios, políticas de trabajo remoto y el sistema de evaluación de desempeño, el cual según el sindicato es vulnerable a prejuicios raciales. El contrato colectivo expiró en marzo de 2021, y el sindicato ha acusado a la compañía de dar largas a las negociaciones. “No estoy enfadada. Simplemente estoy profundamente decepcionada con nuestra empresa”, dijo Nikole Hannah Jones, una periodista de investigación ganadora del premio Pulitzer que habló en la manifestación. “No deberías tener que pasar apuros económicos para trabajar en un lugar como The New York Times, sea cual sea tu puesto”. En un correo electrónico dirigido la redacción, el editor ejecutivo Joe Kahn se mostró decepcionado por la decisión de ir a la huelga cuando las negociaciones no están en un punto muerto, según reportó el times en su propia noticia sobre el paro. Kahn dijo que el informe del jueves sería “robusto” pero que elaborarlo “será más difícil de lo habitual”. Stacy Cowley, una reportera de finanzas y principal negociadora del sindicato, dijo que la huelga dejó prácticamente vacíos muchos equipos de redacción, incluyendo el suyo. Entre los participantes había miembros de la redacción de noticias en directo, encargado de cubrir las noticias de última hora para la publicación digital. La mesa de noticias en directo estaba en funcionamiento el jueves, centrándose en la liberación de la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner de una prisión rusa como parte de un intercambio de prisioneros. El sindicato ha argumentado que los empleados merecen una mejor remuneración por contribuir a que The New York Times se convierta en una historia de éxito en un castigado sector de la información. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD