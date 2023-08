Empiezan batallas legales en el caso contra Trump y aliados en Georgia

Estados Unidos.- Algunos de los co-acusados de Donald J. Trump en el caso de interferencia en la elección en Georgia empezaron a entregarse voluntariamente hoy, mientras que otros trataron de que este amplio caso penal sea trasladado de esa corte estatal a una federal.

Jeffrey Clark, ex funcionario del Departamento de Justicia, y David Shafer, ex jefe del Partido Republicano en Georgia, presentaron mociones hoy solicitando que el caso sea movido a una corte federal, justo como lo hizo la semana pasada Mark Meadows, ex jefe de gabinete de la Casa Blanca.

Esas mociones prepararon el terreno para lo que será la primera batalla legal importante del caso, que fue presentada ante la Corte Superior de Atlanta la semana pasada.

La mayoría de los acusados, incluyendo a Trump, planean entregarse en esta semana, como lo ordenó Fani T. Willis, procuradora de Distrito del Condado Fulton en Georgia, quien preside la investigación.

Aunque Clark presentó una propuesta hoy para que se haga un aplazamiento de emergencia, para evitar entregarse voluntariamente en la famosa cárcel de Atlanta en donde los acusados están siendo procesados.

Meadows hizo una petición similar posteriormente durante el día.

Otro prominente aliado de Trump, John Eastman, se entregó hoy y fue ingresado a la cárcel.

Eastman, principal responsable de los esfuerzos de Trump para revertir la derrota electoral del 2020, comentó en un comunicado que la acusación “es como cruzar el Río Rubicon para nuestro país, ya que implica el derecho fundamental a la Primera Enmienda hasta pedirle al gobierno que rectifique sus acusaciones”.

Los procesos estatales penales pueden ser trasladados a una corte federal de acuerdo a un estatuto federal que permite que tal cambio de sede si el caso involucra a funcionarios federales y pertenece a acciones realizadas durante el desempeño de su puesto.

El término se refiere a cosas que hicieron como parte de sus tareas oficiales.

El mes pasado, un juez federal rechazó la petición de Trump de que otro caso penal estatal fuera trasladado a una corte federal.

Si las mociones de traslado en el caso de Georgia son exitosas, los acusados podrían argumentar en una corte federal que no deben ser acusados por delitos estatales y podrían fundar el argumento en la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que dice que las leyes federales generalmente preceden a las leyes estatales.