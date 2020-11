Empieza gobierno de Trump transición

Ciudad de México– La Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA) informó al virtual presidente electo, Joe Biden, que la Casa Blanca está lista para comenzar formalmente con el proceso de transición, según una carta enviada por parte de Emily Murphy, titular de la dependencia, a la cadena CNN.

En la misiva, Murphy señaló que el gobierno del presidente Donald Trump no la había presionado para retrasar el proceso y que su determinación no se basó en “miedo o favoritismo”.

“Por favor, sepan que tomé mi decisión de forma independiente, basada en la ley y los hechos disponibles”, escribió la funcionaria. “Nunca fui presionada directa o indirectamente por ningún miembro de la Rama Ejecutiva, incluidos los que trabajan en la Casa Blanca o la GSA, con respecto al fondo o al momento de mi decisión. Para ser claros, no recibí ninguna instrucción para demorar mi determinación”.

La carta indicó que Murphy ya habría firmado formalmente la victoria de Biden, un acto conocido como verificación. Con esto, se abrirán las puestas para que el proceso de transferencia de poder comience de manera oficial, lo que permitirá a los funcionarios de la agencia de administración coordinarse con el equipo del demócrata a fin de proporcionales millones en fondos gubernamentales para la transición.

No obstante, Trump escribió en su cuenta de Twitter que Murphy había sido presuntamente “acosada y amenazada” en el marco de su decisión en el interior de la GSA. Por consiguiente, afirmó el jefe de Estado, optó por “recomendar” que se iniciaran los protocolos pertinentes para la transición de Gobierno.

“Le quiero agradecer a Emily Murphy de la GSA por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ella ha sido acosada y amenazada, y no quiero ver que esto le pase a ella, su familia o a los empleados de la GSA. Nuestro caso firmemente continúa y mantendremos la pelea, y créanme, ¡venceremos! Sin embargo, por el bien de nuestro país, he recomendado a Emily y a su equipo que hagan lo necesario en relación con los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo”, escribió Trump.