Empatan Biden y Trump… en encuesta

Estados Unidos.- El presidente Joe Biden se dirige a la contienda presidencial de 2024 con una base más firme que hace un año, con su índice de aprobación aumentando poco a poco y los demócratas que alguna vez dudaron alineándose detrás de su candidatura a la reelección, según una encuesta del New York Times/Siena College.

Quizás lo más preocupante para los demócratas es que la encuesta encontró a Biden en una carrera cabeza a cabeza con el ex presidente Donald Trump, quien tenía una ventaja dominante entre los posibles votantes de las primarias republicanas, incluso cuando enfrenta dos acusaciones penales y más cargos potenciales en el horizonte. Biden y Trump estaban empatados al 43% en una hipotética revancha en 2024, según la encuesta.

PUBLICIDAD

Joe mejora, pero aún no es suficiente

El actual mandatario, Joe Biden parece haber escapado de la zona de peligro político en la que residía el año pasado, cuando casi dos tercios de su partido querían un candidato diferente. Ahora, los demócratas lo han aceptado ampliamente como su abanderado, incluso si la mitad preferiría a otra persona.

Aún así, sigue habiendo señales de alerta para el presidente: A pesar de su mejor posición y de un ambiente nacional más amistoso, sigue siendo impopular entre un público votante que es pesimista sobre el futuro del país, y su índice de aprobación es de solo el 39%.

Solo el 20% de los demócratas dijeron que estarían entusiasmados si Biden fuera el candidato presidencial del partido en 2024; otro 51% dijo que estaría satisfecho pero no entusiasmado.

Una mayor proporción de demócratas, el 26%, expresó entusiasmo por la noción de la vicepresidenta Kamala Harris como candidata en 2024.

Sin embargo, Biden se ha visto favorecido por los sentimientos de miedo y disgusto de los votantes hacia Trump. Mucho más de un año antes de las elecciones, el 16% de los encuestados tenía opiniones desfavorables tanto de Biden como de Trump, un segmento en el que Biden tenía una estrecha ventaja.

“Donald Trump no es republicano, es un criminal”, dijo John Wittman, de 42 años, contratista de calefacción y aire acondicionado de Phoenix. Como republicano, dijo que aunque creía que la administración económica de Biden había dañado al país, “votaré por cualquiera en el planeta que parezca medio capaz de hacer el trabajo, incluido Joe Biden, sobre Donald Trump”.

Una opinión común hacia Biden se ilustra en votantes como Melody Marquess, de 54 años, jubilada e independiente de tendencia izquierdista de Tyler, Texas. Marquess, quien votó por Biden en 2020 como “el menor de dos males”, no estaba contenta con su manejo de la pandemia y lo culpó de la inflación. Aún así, dijo que volvería a votar por Biden. “Joe Biden me parece menos capaz. Pero Trump es simplemente malvado”.

Donald arrasa entre los republicanos

El ex presidente Donald Trump está dominando a sus rivales por la nominación presidencial republicana, aventajando a su retador más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por una victoria aplastante de 37 puntos porcentuales a nivel nacional entre el probable electorado de las primarias republicanas, según la primera encuesta del New York Times/Siena College. de la campaña 2024.

Trump tenía ventajas decisivas en casi todos los grupos demográficos y regiones y en cada ala ideológica del partido, según la encuesta, mientras los votantes republicanos descartaban las preocupaciones sobre su creciente peligro legal. Lideró por amplios márgenes entre hombres y mujeres, votantes jóvenes y mayores, moderados y conservadores, quienes fueron a la universidad y quienes no, y en ciudades, suburbios y áreas rurales.

La encuesta muestra que algunos de los argumentos centrales de la campaña de DeSantis, que es más elegible que Trump y que gobernaría de manera más efectiva, hasta ahora no han logrado imponerse. Incluso los republicanos motivados por el tipo de cuestiones que han impulsado el ascenso de DeSantis, como la lucha contra la “ideología del despertar radical”, favorecieron a Trump.

En general, Trump lideró a DeSantis 54% a 17%. Ningún otro candidato superó el 3% de apoyo en la encuesta.

Debajo de esas cifras desequilibradas de primera línea había otras señales ominosas para DeSantis. Tuvo su desempeño más débil entre algunos de los electorados más grandes e influyentes del Partido Republicano. Obtuvo solo el apoyo del 9% entre los votantes de al menos 65 años y el 13% de los que no tienen un título universitario. Los republicanos que se describieron a sí mismos como “muy conservadores” favorecieron a Trump por un margen de 50 puntos, 65% contra 15%.

Aún así, no ha surgido ningún otro retador serio de Trump además de DeSantis. El ex vicepresidente Mike Pence, la ex embajadora de las Naciones Unidas Nikki Haley y el senador Tim Scott de Carolina del Sur obtuvieron cada uno un 3% de apoyo. El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y Vivek Ramaswamy, un empresario, recibieron apoyo de solo el 2 % cada uno.