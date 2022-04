Emitirá EU pasaportes con género 'X' para personas trans y no binarios

Nueva York.- La administración de Joe Biden anunció este jueves varias medidas destinadas a hacer que las formas federales de identificación, las solicitudes para programas federales y los documentos de viaje sean más inclusivos para los estadounidenses que se identifican como transgénero o no binarios, o que no se ajustan a los roles de género tradicionales.

Un cambio largamente esperado les dará a los estadounidenses la opción de indicar su género con una “X” en los pasaportes a partir del 11 de abril.

El plan se anunció el verano pasado, poco después de que el Departamento de Estado rescindiera una regla que requería un certificado de un médico que indicara que un solicitante había hecho la transición o estaba en proceso de transición para cambiar su género en su pasaporte.

Los funcionarios habían dicho que hacer que la opción "X" estuviera disponible era complicado y llevaría tiempo completarlo. Douglass Benning, subsecretario adjunto principal de la oficina de asuntos consulares del Departamento de Estado, dijo este miércoles que el proceso incluyó recopilar comentarios del público, consultar a países que habían tomado medidas similares y trabajar con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y el National Institutos de Salud para recopilar investigaciones sobre cómo definir un marcador de género X.

“Estamos firmemente comprometidos a promover y proteger la libertad, la dignidad y la igualdad de todas las personas, incluidas las personas transgénero no binarias, no binarias y de género no conforme en todo el mundo”, dijo Benning.