Embajador Sondland ofrece nuevo testimonio sobre caso Trump-Ucrania

Washington.- Un importante testigo en la investigación de juicio político ofreció al Congreso un nuevo y sustancial testimonio esta semana, revelando que le dijo a un alto funcionario ucraniano que el país probablemente no recibiría la ayuda militar estadounidense a menos que se comprometiera públicamente a las investigaciones que el presidente Trump quería.

La revelación de Gordon D. Sondland, el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, en cuatro nuevas páginas de testimonio jurado que fue publicado el martes, confirmó su participación esencialmente en un intercambio de favores con Ucrania, algo que no había admitido previamente.

El testimonio ofreció importantes y nuevos detalles, más de los que dio a conocer en un interrogatorio inicial de casi 10 horas el mes pasado. Sondland proporcionó una descripción más sólida de su propio papel al alertar a los ucranianos de que debían aceptar realizar las investigaciones que el abogado personal del presidente Trump, Rudolph W. Giuliani, exigía. A principios de septiembre, dijo Sondland, se había convencido de que la ayuda militar y una reunión en la Casa Blanca estaban condicionadas a que Ucrania se comprometiera a poner en marcha dichas investigaciones.

Sondland había dicho en un intercambio de mensajes de texto a principios de septiembre con William B. Taylor Jr., el principal diplomático estadounidense en Ucrania, que el presidente había dejado en claro que la ayuda destinada a Ucrania no había sido condicionada a cambio de las investigaciones del ex vicepresidente Joseph R. Biden Jr., de su hijo, y otros demócratas. Pero en su testimonio del mes pasado Sondland dijo que solo había repetido lo que Trump le había dicho, dejando abierta la pregunta de si le creía al presidente. El nuevo testimonio sugiere que el Sondland podría no haber sido completamente comunicativo con Taylor, y que, de hecho, él sabía que la ayuda estaba supeditada a las investigaciones.