Elogian a 'héroes de las fuerzas del orden' en Convención Republicana

Mientras la parte superior del Medio Oeste permanece bajo presión luego del tiroteo policial contra Jacob Blake, un hombre negro, en Kenosha, Wisconsin. La senadora Marsha Blackburn, una republicana de Tennessee, discutió la importancia de la aplicación de la ley en Estados Unidos, llamándolas "héroes", publicó CNN.

"Quiero hablarles sobre otro tipo de héroe. El tipo que los demócratas no reconocen, porque no encajan en su narrativa. Estoy hablando de los héroes de nuestras fuerzas del orden y las fuerzas armadas", dijo Blackburn esta noche. durante la Convención Nacional Republicana. "Los izquierdistas intentan convertirlos en villanos. Intentan cancelarlos. Pero estoy aquí para decirles que estos héroes no pueden ser cancelados".

La perspectiva de Blackburn se inspiró en su padre, quien sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y se ofreció como voluntario en el departamento del sheriff durante 30 años después de regresar a casa, dijo.

Más sobre Wisconsin: un residente de Illinois de 17 años relacionado con un tiroteo durante la noche durante una protesta en Kenosha fue detenido el miércoles por la mañana, según la policía de Antioch, Illinois.

Las autoridades de Wisconsin emitieron una orden de arresto acusando a Kyle Rittenhouse de homicidio intencional en primer grado, dijo la policía de Antioch. Está bajo la custodia del sistema judicial del condado de Lake en espera de una audiencia de extradición para transferirlo de Illinois a Wisconsin. Antioch se encuentra a unas 15 a 20 millas de Kenosha, al otro lado de la frontera estatal.

El jefe de policía de Kenosha, Daniel Miskinis, confirmó que un residente de Antioquía de 17 años fue acusado de un tiroteo y dijo que el hombre "estaba involucrado en el uso de armas de fuego para resolver cualquier conflicto que hubiera".