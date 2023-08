Ell colapso del acuerdo legal de Hunter Biden se veía venir

Estados Unidos.- Había señales, sutiles pero inconfundibles, de que el acuerdo legal de Hunter Biden con la fiscalía federal podría estar en un terreno delicado antes de que se hiciera público en el mes de junio, de acuerdo a correos electrónicos enviados por su equipo legal a la oficina del procurador en Delaware.

Cuando uno de los abogados de Biden envió el borrador del comunicado que pretendían compartir con los medios de comunicación, el subjefe David C. Weiss, quien había estado a cargo de la investigación desde el 2018, le pidió eliminar dos palabras que describían el estatus de la investigación, de acuerdo a entrevistas y correspondencia interna sobre el acuerdo que fueron obtenidas por The New York Times.

PUBLICIDAD

Las palabras “concluida” y “conclusión” deberían ser reemplazadas con algo más débil como “resuelto”, dijo el subjefe.

Seis semanas después, el juez federal que presidió la audiencia sobre el acuerdo expondría divisiones más profundas y el acuerdo hizo implosión, provocando que Weiss utilizara, como fiscal especial, la libertad para ampliar la investigación y fincar nuevos cargos.

El colapso del acuerdo --- que fue descrito en más de 200 páginas de correspondencia confidencial entre la oficina de Weiss y el equipo legal de Biden, y entrevistas con los cercanos a Biden, abogados relacionados con el caso y funcionarios del Departamento de Justicia, ocurrió después de intensas negociaciones que empezaron con la posibilidad de que Biden no fuera acusado del todo y ahora podría terminar su posible acusación y juicio.

A principios de este año, según encontró The Times, Weiss parecía dispuesto a olvidar algún proceso legal contra Biden, y su oficina estuvo a punto de dar por terminada la investigación sin requerir un acuerdo de culpabilidad o algún cargo.

Sin embargo, la correspondencia revela que su posición, que depende de su staff, cambió de parecer en esta primavera, casi al mismo tiempo que un par de funcionarios del IRS acusaron al Departamento de Justicia de paralizar la investigación.

Inesperadamente, Weiss exigió que Biden se declarara culpable de cometer ofensas fiscales.

Ahora, los agentes del IRS y sus aliados republicanos dicen que la evidencia que presentaron, en el preciso momento que lo hicieron, logró influenciar el resultado, una afirmación con la que no están de acuerdo funcionarios de alto rango que aplican la ley.

Aunque el equipo legal de Biden concuerda en que los agentes del IRS afectaron el trato, sus abogados aseguran que el Departamento de Justicia, al dar a conocer los detalles de la investigación al Congreso, infringieron la ley y deberían ser procesados legalmente.